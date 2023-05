Le barbecue, c’est reparti: les tendances, les nouveautés et nos bons plans

Sur le gril

Les tendances. C’est Colruyt réputé pour la qualité de sa boucherie qui trace les 5 grandes tendances de cet été sur le gril : 1. la tradition avec Chipolata, brochette de boulettes, merguez, saucisse de campagne et chipolata de campagne. Les plateaux barbecue sont aussi populaires.

2. Budget serré : avec des spécialités à moins de 10 € le kilo : saucisses, burgers, bouts de côtes, lard mariné, brochettes, pilons de poulet marinés et braisades de poulet.

3. BBQ et santé avec les brochettes et les saucisses veggie de Boni , le burger deluxe de Garden Gourmet et le filet premium de la marque Le Boucher Végétarien. Pensez aussi au fromage à griller : comme le halloumi ou le berloumi belge.

4. BBQ original ou premium avec brochettes épicées à l’espagnole, bouts de côtes aromatisés au limoncello, tomahawk, burger Angus Beef, tranches de porchetta… Les amateurs de poisson trouveront également leur bonheur parmi les plies, brochettes de scampis marinées, crevettes grises, sardines, steaks de thon.

5. Le BBQ improvisé où l’on privilégie les grosses pièces de viande telles qu’une entrecôte ou une côte à l’os avec des accompagnements traiteur et des pains spéciaux comme pains turc, libanais, petits pains grecs, wraps…

Les adresses. Direndonck propose 4 boxes différentes On y retrouvera notamment des travers de porc marinés, des côtes à l’os, des saucisses de campagnes ou encore des couronnes d’agneau. Chez HelloFresh, 3 boxes existent également avec le choix entre la premium avec côte de boeuf et hamburger, légumes grillés, … ou deux autres boxes avec un choix de 4 viandes et poissons. Livraison tout l’été jusqu’au 28/08.

A côté

Les vins. Simon Pirard de Vins Pirard conseille : “Pour le rosé, la Provence reste LA région de prédilection même s’il existe de beaux rosés ailleurs. Le Domaine Figuière à La Londe propose sa cuvée Magali pour un rosé à savourer dès l’apéritif mais aussi sur les salades et grillades. En blanc, on se dirigera vers le cépage Sauvignon : sec, vif et nerveux. Partons dans le Sud-Ouest au Château de Tiregand en appellation Pécharmand. Pour le rouge, pourquoi ne pas voyager un peu et se diriger vers un Rioja Crianza du Domaine Vivanco aux notes de fruits frais ? Présentant peu de tanins, on pourra éventuellement le servir un peu frais…”

Les accompagnements. Viandes, poissons, légumes et même fruits, le barbecue est un terrain de jeu infini. Pour les accompagnements, les légumes grillés sont parfaits mais on peut aussi penser Picard pour aller plus vite : On trouvera des mélanges de légumes grillés, morceaux d’ananas bio à préparer en brochettes et même marinades toutes prêtes. Picard.fr

Les nouveautés BBQ

Le Lumin de Weber, électrique mais avec un système de grillade qui donne le goût du feu de bois. ©DR

Le nouveau Lumin de Weber est un barbecue multifonction et polyvalent. En noir ou rouge foncé, il joue la carte de la polyvalence : décongélation, saisie, cuisson vapeur, et même fumage pour des saveurs riches et fumées. Il monte jusqu’à 315° en 15 minutes. Il a été conçu pour les personnes disposant d’un espace extérieur restreint et celles qui ne sont pas fans du charbon mais bien du bon goût ! Apd 366€. weber.com

Et si on a envie de se préparer un petit barbecue en solo, le Joya de Barbecook est idéal, au jardin comme sur une table à l’intérieur. il s’allume en un clin d’œil grâce à son bol en aluminium rempli de blocs allume-feu et de briquettes

Le Joya de Barbecook, en solo ou à plusieurs. ©info@heikki.be

En toute sécurité

Albert Verdeyen, le chef bien connu pour ses stoemp adore aussi le barbecue, la preuve, il a le titre de grill master pour la Belgique. Il conseille “un bon barbecue et un bon briquet. Ne lésinez pas sur les normes strictes de sécurité !” En Europe, 63 % des accidents liés aux briquets sont dus à une flamme anormalement élevée ou encore à leurs explosions (33 %). Il arrive aussi qu’ils ne s’éteignent plus (22 % des accidents) ou encore que des gouttelettes de gaz s’enflamment (19 %). Albert V incite aussi à ne porter que “des vêtements de dessus en coton et n’utilisez jamais votre barbecue le haut du corps nu”. Il utilise le brique BIC EZ Reach dont le long “cou” permet de tenir ses mains éloignées de la flamme. (Dans les supermarchés par paquets de 2 au prix conseillé de 4,50 € et chez les marchands de journaux à l’unité au prix conseillé de 2,90 €).

Les nouveaux briquets BIC EZ Reach, plus sécurisants pour les BBQ comme les bougies et les gâteaux d'anniversaire ! ©DR

En musique

Encastrables, apparents ou portables : l’arsenal de haut-parleurs et enceintes d’ArtSound, l’expert de l’audio extérieur, est impressionnant. Prenons le haut-parleur ROCK. En forme de rocher, il s’installe ni vu ni connu dans la verdure de votre jardin ou terrasse (169€). Moins cher mais tout mignon : le Lightball, une enceinte Bluetooth portable avec éclairage LED. 39,99 €.

Le Rock ou le Lightball de ArtSound pour donner une ambiance sonore à vos barbecues. ©DR

Impossible à la maison ?

Voici des adresses pour déguster des menus BBQ américains, indiens ou plus tradi.

Bombay BBQ. Le nouveau must à Bruxelles : une plongée exceptionnelle dans l’ambiance de Mumbai grâce à ce vaste resto qui propose des BBQ indiens et de la street grill comme là-bas. Chaussée d’Ixelles 280, 1050 Ixelles.

En afterwork. Tous les jeudis soir, l’Hôtel Indigo à Bruxelles organise un barbecue apéro sur sa terrasse avec des propositions originales Burrata et pêches brûlées, brochettes de scampi, brochettes de légumes, saumon teriyaki,…Des produits de saison à déguster sur fond musical avec DJ Lilo et en collaboration avec les vins de Gudule Winery.

Le Louise Hotel Brussels, hôtel MGallery situé sur l’Avenue de la Toison d’Or, organisera barbecues tous les dimanches de la saison estivale. Tous les dimanches entre 12h30 et 21h30 Rés. recommandées : H1071@accor.com – www.le-louise-brussels.com