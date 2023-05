Gims regrette d’avoir demandé aux musulmans de ne plus lui souhaiter une bonne année : “J’ai voulu effacer sa vidéo mais il était trop tard”

”S’il vous plaît avec les 'Bonne année', 'Nouvel An', laissez-moi, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer jusqu’en janvier, février. En plus, les muslims (musulmans, NdlR.), on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m’envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça', avait-il déclaré dans sa story Instagram.

Au micro de Léa Salamé, il a confié regretter aujourd’hui ses paroles : “Je n’aurais pas dû faire cette vidéo, ce n’était pas bon. Je regrette, moi ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, ils sont dans Noël et tout ça donc indirectement ce sont eux aussi qui sont choqués. J’ai voulu effacer sa vidéo, mais il était alors trop tard, elle avait déjà trop circulé. On a le droit de faire des erreurs. J’essaye d’en faire le moins possible, je sais que je suis un haut-parleur, qu’on m’écoute, mais cela, c’est quelque chose que je n’arrive pas à assimiler tout le temps”, a-t-il expliqué.