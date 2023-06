Du sexe avec votre ex, votre patron ou un(e) ami(e): ces rêves érotiques les plus courants

Oui, les rêves sexuels veulent dire quelque chose. Mais pas nécessairement du choquant ! Car non, vous n’êtes ni un pervers sexuel ni forcément attiré par votre collègue. Les rêves permettent à notre cerveau d’évacuer le stress de la journée. Pour ce faire, il pioche dans les événements de notre quotidien qu’il assemble, parfois sans logique aucune. Vos rêves érotiques ne sont donc pas le reflet de vos envies secrètes ! Et ce n’est pas parce que vous fantasmez sur votre collègue de bureau qu’il va se passer quelque chose dans la vraie vie ! Cela signifie aussi que vous prêtez davantage attention à vos envies et à votre libido, même sans en être totalement conscient.e.