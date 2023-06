Les viandes belges au gril: que choisir, comment accommoder? Les éleveurs nous répondent

Aujourd’hui, la grande majorité des éleveurs belges élève du Blanc-Bleu Belge, la race locale belge qui donne une viande tendre et peu grasse ; mais le paysage se colore de plus en plus : Limousin, Charolais, Blonde d’Aquitaine, Hereford, Pie Rouge… Il y a presque toutes les races et donc des textures et des goûts différents. De quoi varier les plaisirs gustatifs tout en privilégiant le local (voir ci-dessous).

De plus en plus décriée, la viande de bœuf est pourtant intéressante côté nutriments, si on la consomme dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. “En plus, le barbecue est un mode de cuisson idéal pour cette viande, en petits morceaux (brochette, picanha, …) mais aussi pour les légumes qui l’accompagnent”, remarque Marc.

Viande et poisson belges, mode d’emploi

Le bœuf. “Pour une cuisson vive au barbecue, optez pour le filet ou le faux-filet. Pour une grillade, ce sera l’entrecôte ou le pelé”. On trouve du veau (moins de 8 mois) qui donne une viande très tendre, au goût plus doux. Elle contient peu de graisses et est très facile à digérer. Tandis que le bœuf (plus de 24 mois) est donc une viande rouge, très savoureuse avec un caractère juteux.

Pour changer, on peut penser à une viande maturée. La maturation attendrit la viande et lui donne plus de goût. On l’obtient en laissant reposer la viande après l’abattage. “Il faut entre 20 et 70 jours pour que la viande exprime toutes ses saveurs. La viande maturée est très recherchée. Et comme elle perd du poids, son prix est plus élevé”, souligne encore l’éleveur.

Le cochon. Les cochons fermier ou plein air sont en qualité différentiée, ils sont reçu un label régional Qualité plus. “Je partirais sur du porc un peu gras pour plus de goût et une bonne saucisse (pas pleine d’eau) d’une boucherie à la ferme”, souligne Amandine, de l’Apaq-W. A trouver par exemple à la Ferme des Noyers (en bio qui possède une boutique en ligne !) ou dans une boucherie qui ne rassemble que des producteurs locaux, comme la Boucherie Originelle dans le namurois où on peut commander en ligne aussi. On y trouve de tout dont “des filets de poulet bien reconnaissables et qui ne sont pas plein d’eau”

L’agneau. En couronne, au barbecue, c’est un mets gourmand du dimanche ou de fêtes à faire cuire dans une feuille d’aluminium à la fin. “L’agneau local élevé en Belgique pèse déjà 40 kg au bas mot”, explique la pro. En côtelette, il suffit d’un aller-retour sur gril bien chaud avec des herbes de Provence et de l’huile d’olive, rie, n de plus. Une écrasée de pommes de terre ou des patates à la cendre, quelques tomates et voici un festin de roi.

Le poulet. “Je partirais sur un poulet avec un peu plus de mâche, de goût, ils doivent donc être plus âgés. Comme le Coq des prés (bio) ou le poulet de Gibecq ou un bon poulet fermier ou un coucou de Malines de chez nous comme chez Julian”.

Le poisson. La Belgique a un savoir-faire auquel on ne pense pas ! La truite se déguste de plus en plus fumée mais aussi fraîche et au barbecue, on en sentira toutes les saveurs et la mâche juteuse. Un gage de qualité pour celles de la pisciculture Mathonet ou celles du Cheneau dans les jardins d’Annevoie ou encore la truite D’Ondenval.

La viande à la brésilienne. Enfin, voici une façon originale et vraiment savoureuse (et de plus en plus tendance) de préparer une viande de bœuf au barbecue est de la cuisiner à la brésilienne. La picanha (aussi appelée point de rumsteak) est en effet une découpe brésilienne de viande particulièrement adaptée aux barbecues car la couche de graisse (comme un gros magret), pénètre les chairs et rend la viande ultra-juteuse. La viande belge s’y prête, “On peut choisir pour ça une viande plus grasse au goût plus profond et goûteux à la structure plus tendre comme la Hereford, une Pie Rouge ou une Race Rouge”. On découpe la pièce en steak ou en plus petits morceaux grossiers.

A faire mariner dans une marinade simple (huile d’olive, sel, ail, une pointe de piment) pour garder le goût de la viande. On cuit peu et on déguste trempée dans le farofa, une sorte de farine grossière de manioc. délicieux et convivial, on est tous rassemblés autour du barbecue ! Une recette de boeuf mariné au soja et ail est à découvrir ici.