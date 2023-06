Journée mondiale de l'environnement : voici notre mode d’emploi anti-gaspi !

Boissons et repas d’été

Pour le reste, voici un aperçu clair et net de ce qu’il faut faire avec les contenants, en verre ou en plastique, des boissons que nous ne manqueront pas de boire cet été !

La coiffe métallique ou le muselet en fil métallique de votre bouteille de crémant, champagne et autre pétillants vont dans le sac bleu, comme les capsules de bière ou vin. Le sac plastique du cubi de vin ira aussi en PMC, comme l’emballage plastique des boissons individuelles. Les capsules de café en alu vont désormais dans les sacs bleus.

Côté petits dîners entre amis et barbecue en famille, les sachets de chips vont dans le sac bleu. Les nappes et serviettes en papier souillé partent avec le résiduel. Tous les sachets en plastique d’emballage de denrées comme le fromage râpé, les légumes frais et les surgelés vont dans le sac bleu, comme ceux des essuie-tout et des serviettes en papier.

Blanche, bleue, ou jaune ?

Les boîtes à pizza défilent, été comme hiver et on les mets dans le jaune en les raclant un peu. ©alex.pin – stock.adobe.com

Les emballages et barquettes en plastique des biscuits et les barquettes en plastique pour la charcuterie et le fromage. De même les filets à citron ou oignons.

Toujours touchy : la boîte en carton pour pizza “doit être raclée de ses résidus et mise dans le sac jaune”, explique le service com de Bruxelles-Propreté ! Mais si elle est vraiment imprégnée d’huile, sale, alors malheureusement, on l’abandonne à la poubelle blanche.

Et comme il y a souvent interrogation dans le chef des trieurs : les sachets papier avec un intérieur en aluminium sont des déchets composite (Minute Soup, Capri-Sun, Compote, nourriture chat) doivent être jetés dans le sac blanc.