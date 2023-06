ZEB : bientôt 100 magasins et un succès insolent dans un secteur tendu !

Son successeur, Matthias Hindriks, actif depuis 10 ans dans la boîte, entend bien poursuivre dans la même dynamique. Car le succès est au rendez-vous. ZEB compte actuellement 79 boutiques. Et 100 d’ici trois ans. Le nouveau CEO a également des projets pour les autres chaînes du groupe : PointCarré installé en Belgique francophone compte 30 magasins et ambitionne une expansion vers la France. . Mais en ayant toujours en ligne de mire le soin et l’innovation pour les boutiques physiques. “ZEB est très apprécié de nos clients. Je crois donc fermement en notre avenir via les magasins physiques”, explique le nouveau boss. “Imaginez un peu ne plus pouvoir faire de lèche-vitrines et devoir tout acheter en ligne ! Quelle horreur ! Nous allons donc sciemment à contresens en continuant à ouvrir des magasins. Évidemment, nous restons attentifs à ce qui se passe autour de nous et suivons de près les évolutions de ce monde en perpétuelle mutation.”

Du physique et du bonheur

Mais l’expansion ne se réalisera pas aussi bien sans l’apport actif des 1200 travailleurs de la société-mère. Et c’est là qu’il pointe le 2e axe de développement mis en place depuis des années et qui va aller crescendo : le bonheur au travail. “Les collaborateurs de The Fashion Society sont primordiaux dans la popularité des boutiques. Il est donc nécessaire qu’ils soient heureux dans leur travail. Nous allons par conséquent continuer à investir dans ce domaine parce que, oui, ce bonheur se reflète aussi sur nos clients.” Depuis quelques années a été instauré un programme nommé “We Care”. “Il proposait des séances de coaching à quelques-uns de nos collaborateurs, ceux que la vie égratigne, pour qui c’est compliqué. Et cela le devient de plus en plus ! Nous voulons désormais proposer des séances avec un coach de vie à tout le monde”. Des séances aux frais de ZEB qui peuvent aussi porter sur des aspects plus délicats de la vie privée.

Une philosophie mise en place par Luc Van Mol qui a toujours été gagnante. Fondée en 1993, la chaîne de vêtements est devenue un acteur important dans le commerce de la mode multimarque en Belgique. Financièrement, le holding The Fashion Society a le vent en poupe. Il a clôturé son dernier exercice financier sur un chiffre d’affaires de 207 millions

Lèche-vitrine et bonheur sont des stimulants essentiels selon le nouveau CEO. Les chiffres lui donnent raison : le score NPS de satisfaction de la clientèle est de 70 % alors que le score moyen dans le secteur des points de vente de mode est de 43 %.