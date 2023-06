Une des filles de Stallone en couple avec un Belge

Âgée, de 21 ans, la cadette des filles du troisième mariage (avec Jennifer Flavin) de l’acteur américain de 76 ans sort avec un certain Louis Masquelier-Page. Cet ancien skieur de haut niveau a participé aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lausanne en 2020. Il était le porte-drapeau de notre pays. Le couple ne se cache plus comme on peut le voir sur Instagram où ils ont partagé des photos de l’anniversaire de Scarlet dans un parc new-yorkais. Quant à Louis, il suit actuellement des études en finances à Miami, à l’université Herbert Business School.