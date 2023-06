Fête des pères : 5 idées de cadeaux qui vont compter (et vite trouvées)

Le retour de la chemise hawaïenne

On pense ce genre de chemise autorisée seulement aux surfeurs ou à ceux qui osent. On a bien tort : large, 100 % coton, pleine de chouettes couleurs et d’imprimés, elle habille tous les pères, des plus jeunes aux plus expérimentés. Donne une touche de fantaisie à tout le monde, rappelle les vacances quand on n’y est pas et cache si facilement les bidons un peu rond.

Faraway Shirt de Bellerose, 129€

FDP ©J.Du Mortier

L’immersion totale dans la musique

L’immersion totale dans la musique ou dans une série, c’est bien mais plonger dedans en éliminant les bruits parasites tout autour, c’est encore mieux. C’est ce que l’on peut offrir aux heureux pères ce dimanche avec les nouveaux écouteurs sans fil WF-C700N de Sony. Des petits écouteurs compacts et légers aux chouettes couleurs avec une qualité sonore impressionnante et un système de réduction du bruit. Le modèle propose aussi le mode Ambient Sound qui permet de rester connecté à son environnement en laissant passer les sons ambiants. De même que le réglage Focus on Voice afin d’optimiser le son des voix et ainsi discuter sans ôter les écouteurs. Il peut par exemple entrer dans un café et passer commande facilement, et dans la foulée s’asseoir et profiter de son divertissement sans distraction.

FDP ©DR

Et pour les pères moins débrouillards avec la technologie, les WF-C700N ont un mode Adaptive Sound Control, qui ajuste le niveau de la réduction de bruit en fonction de l’endroit où l’on se trouve et de son activité. Il reconnaît les lieux où l’on se rend souvent, comme son bureau, sa salle de sport ou son café favori, et adapte le niveau à la situation !

WF-C700N de Sony, env.130 €

Le seau à glace de l’été

FDP ©DR

Vous le sentez l’été qui arrive ? Vous les entendez les barbecues qui crépitent ? La belle saison arrive enfin et on fête ça en famille et avec son père en lui offrant un seau à glace. La grande tendance du moment le chrome, l’acier inoxydable et le laiton qui attirent tous les regards et magnifient avec superbe n’importe quel dîner, en famille, en duo, entre amis.

Seau à glace XLBoom Rondo de Gervi Outdoor. En acier inoxydable à partir de 104 €.

Le set à vin de pro

Dans la même veine mais moins cher, le set à vin quatre pièces avec tire-bouchon électrique, verseur, bouchon à vide et coupe-fil de Point-Virgule. 34,95 €.

FDP ©info@heikki.be

Le goût différent de la Caulier ou de l’Ardent

Dans leur majorité, les hommes aiment la bière. Et s’il existe une bière à découvrir, c’est la Caulier. La Paix-Dieu, leur must a déjà reçu de nombreux prix. A l’occasion de la fête des pères, la Brasserie Caulier propose différents packs sympas et pas chers. Le Pack Black Edition comprend deux verres Paix Dieu Black Edition, six bouteilles de Paix Dieu et deux sous-bocks en bois gravés. Le Pack Fête des Pères donne un bel aperçu de la gamme de la brasserie puisqu’il comprend une Paix Dieu, une Bon Secours Prestige et deux Stuut Aloha IPA.

FDP ©DR

Autre ambiance avec le Pastis Ardent des frères Noblesse, un pastis belge des alentours de Liège qui vient de remporter pour la deuxième fois la médaille d’or au prestigieux concours de Lyon pour la deuxième fois. Et il s’agit déjà de la quatrième récompense ultime pour cet anisé belge dans un concours international reconnu par tous les professionnels. Celles et ceux qui aiment le pastis vous en vanteront aussi son aromatique extraordinaire.

Points de vente et abonnement box trois mois : www.brasseriecaulier.beer. Pastis Ardent, environ € la bouteille

Ramen au menu

Vous ne savez vraiment pas quoi choisir ? Pensez à offrir du temps ensemble. Par exemple en l’emmenant chez Umamido, une “chaîne” de ramen où tous les produits sont vraiment de qualité et les bowls irrésistibles. Pour profiter ensemble de ce moment de qualité en mode Japon. Petit plus : vous pouvez offrir votre “bon pour” homemade attaché à l’une des sauces maison Umamido désormais en vente dans les boutiques ? Parfait pour les papas qui aiment cuisiner et qui ont envie de concocter un délicieux plat de ramen.

Sauces Umamido sont disponibles ici sur le site Internet à partir de 9,90 €.