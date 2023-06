Les maatjes se font décidément attendre: pourquoi leur commercialisation a encore été reportée

La saison commence habituellement à partir du 5 juin, donnant lieu à la célébration officielle de l’arrivée du hareng nouveau lors du Jour des petits drapeaux (Vlaggetjesdag) à Scheveningen, aux Pays-Bas. A Ostende, une fête du maatje est également organisée.

Peine perdue, “leur commercialisation a été repoussée au vendredi 23 juin”, indique sur son blog le spécialiste de la bonne chère et chroniqueur gastronomique Philippe Bidaine. “Pour répondre aux critères de qualité exigé, le jeune hareng doit avoir un pourcentage de graisse d’au moins 16 %. Et cette proportion n’a été atteinte que le week-end dernier”. Et la traditionnelle vente aux enchères du premier tonneau de maatjes aux Pays-Bas a été reportée au jeudi 22 juin.

Pourtant, on voit déjà des jeunes harengs dans les rayons des supermarchés, diront certains. “Dans les faits, on voit des maatjes dans les rayons toute l’année. Il faut savoir que, pour des raisons sanitaires, tous les maatjes doivent être surgelés. Ceci permet de tuer un parasite dangereux, l’anisakis. Cette opération permet donc de trouver les délicieux poissons tout au fil des mois, ceux-ci étant décongelés au fur et à mesure. Mais il faut donc savoir que, si, vous en trouvez déjà maintenant, ce sont en fait ceux de la pêche de l’année passée”, nous explique Philippe Bidaine, n’oubliant pas de poster une appétissante photo sur son compte Instagram, Les sauces de la vie, de ce poisson qui se mange avec des oignons en le tenant par la queue au-dessus de sa bouche !