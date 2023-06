Vague de chaleur : On a testé la couverture refroidissante et… ça marche !

On connaît les couvertures chauffantes, peu recommandées de nos jours… Au contraire de la couverture en fibre rafraîchissante. Une marque japonaise en commercialise une du nom d’Arc-chill. Elle absorbe la chaleur pour les sueurs nocturnes, est respirante et douce mais surtout, posée sur vous, elle apporte une immédiate sensation de fraîcheur ! “J’étais un peu sceptique avant l’utilisation mais j’ai quand même essayé car je ne voulais pas participer au réchauffement climatique avec une climatisation classique, qui rejette du CO2 dans l’atmosphère”, témoigne Christian. “C’est comme si je dormais dans une chambre à 22-23° alors qu’il en fait actuellement 27, fenêtre ouverte ! Cela m’aide, d’autant plus que je déteste dormir sans drap. Ça m’évite aussi de me réveiller tout dégoulinant de transpiration”.