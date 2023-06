Les moustiques sont de retour : ce vrai ou faux pourrait mettre en branle 7 certitudes que vous avez sur cet insecte qui trouble nos nuits

1. Le moustique aime le sang sucré : Faux

Voilà une légende urbaine très vivace. Que les hyperglycémiques cessent d’avoir les genoux qui claquent : c’est de la pure fantaisie. La glycémie ne fait pas partie des facteurs chimiques qui attirent le moustique. Au contraire, une étude asiatique a même affirmé qu’un excès de cétones (sucres et acides fruités dégagés dans la sueur) avait plus de chances d’éloigner le nuisible que de faire de vous un macaron géant à ses yeux.

2. Le moustique "aime mon sang"... Privilégie-t-il certains types de groupes sanguins ? Vrai

Là, en revanche, on est d’accord. Il est avéré par plusieurs études (en milieu clos) que le moustique aurait un penchant pour un groupe sanguin : le groupe O serait deux fois plus prisé que le groupe A.

3. Le moustique nous urine dessus : Vrai (sorry)

Les femelles moustiques, qui sont les seules à nous infliger leur gratouillant châtiment, ne procèdent que par instinct… maternel. Le repas sanguin qu’elles s’offrent est indispensable au respect du cycle gonotrophique : elles piquent (pas que l’homme, d’ailleurs, les animaux ne sont certainement pas épargnés) pour nourrir leurs œufs, puis les pondre.

Mais même si le moustique pique pour de nobles raisons, la manière n’est pas des plus classieuses.

Comme un serial-killer pathologique, le moustique prend son temps pendant son délit (qui peut durer jusqu’à 3 minutes). Il nous plante sa trompe sous la peau, et pompe notre sang. Mais il le fait de manière chirurgicale : il injecte une salive autocoagulante en même temps, histoire que le sang reste bien liquide et ne se bouche pas dans sa trompe. C’est cette salive autocoagulante qui provoque, chez l’homme, mini-réaction allergique, douleur, démangeaison et bouton. Ce n’est pas tout : son chaud et copieux repas ingurgité, le moustique voit sa température corporelle interne exploser… Du coup, le mesquin décollera de notre épiderme non sans s’y être délesté d’une microgoutte de sang mélangé à de… l’urine. Histoire de voler léger, penaud, sans laisser son reste à madame Pipi.

4. Le moustique pique davantage la nuit : Vrai

La crainte des réveils boutonneux est… justifiée. Pourquoi ? Parce que le moustique a une vue exécrable. En revanche, il a un odorat extrêmement développé, qui lui permet de sentir un être humain jusqu’à 50 mètres. Ce sont le dioxyde de carbone (CO2), le sébum, l’acide lactique et l’ammoniac que nous rejetons en transpirant qui l’attirent. Or, transpirer, c’est une activité que l’on pratique intensément quand on… dort. Outre ses capteurs chimiques montés en série, le moustique est livré avec l’option détecteur de chaleur (de notre corps). Comme les nuits sont plus fraîches, nous clignotons, la nuit, sur ses détecteurs thermiques, comme les paupières d’un junkie en manque. Enfin, la nuit, nous sommes nettement moins… mobiles ! Pas folle, la guêpe. Pour l’anecdote, une étude affirme que le moustique serait 5 fois plus actif les nuits de pleine lune… Son petit côté loup-garoument vôtre.

5. Les moustiques aiment les personnes en surpoids : Vrai

Une femme enceinte expire 21 % de CO2 de plus que lorsqu’elle ne porte pas d’enfant. Une véritable invitation pour le moustique… Les personnes en surpoids, ainsi que les sportifs au métabolisme de base très développé, exsudant plus de facteurs incitants que les autres, sont également ses cibles privilégiées.

6. Boire de la bière attire le moustique : Vrai… ou pas

Boire une bière (ou plus) en soirée constituerait bel et bien un facteur favorisant les piqûres. Plusieurs études l’attestent… plus ou moins. Tantôt, le pourcentage d’atterrissages de moustiques sur la peau est plus élevé sur des personnes ayant consommé de l’alcool en soirée, tantôt il est démontré que l’haleine (donc l’odeur) contenant des traces de consommation d’alcool agirait comme un feu vert pour le moustique. Non qu’il soit accro à la brune ou la blonde, il n’est pas avéré que le moustique réagit à l’éthanol. Mais si le moustique sent l’alcool, il associerait automatiquement sommeil plus profond, donc cible plus facile. Dis, moustique, tu Bobbes ?

7. On peut sentir un moustique qui nous pique : Faux

Le moustique s’entend (600 battements d’ailes par seconde, trois fois plus qu’une mouche), se voit, mais ne se sent pas sur la peau : il ne pèse que 2 microgrammes ! Quant à la piqûre en elle-même, c’est au mieux un chatouillement imperceptible qu’elle provoque. La douleur, c’est pour plus tard…