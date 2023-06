Les bas de compression ont changé de look mais font toujours autant de bien

La recherche scientifique a même démontré que les porter à titre préventif lorsqu’on est plus jeune empêche de développer des symptômes désagréables par la suite. Comme on exerce des métiers de plus en plus sédentaires, c’est même particulièrement recommandé quand on est assis du matin au soir ou à l’inverse, lorsque l’on est debout tout le temps, à piétiner. De même, le port de ce genre de bas est recommandé pour la pratique de sport amateur et de haut niveau, les trajets en train, en voiture, en bateau ou en avion. 45 % des personnes interrogées déclarent avoir les jambes moins gonflées après l’atterrissage lorsqu’elles en portent. A noter qu’ils favorisent aussi une meilleure circulation lors des longs trajets en voiture.

Comment ça marche ?

Les bas de compression apportent un soulagement en exerçant une pression sur les mollets, ce qui stimule la circulation sanguine. Le sang étant poussé vers le haut, les jambes bénéficient d’un boost d’énergie, qui favorise à son tour un meilleur drainage des fluides et des déchets. En résumé, en portant des bas de compression, vous avez des jambes en meilleure forme, vous évitez les varices, les caillots sanguins et le syndrome des jambes sans repos.

”Le lien entre le bien-être physique et le bien-être mental est de plus en plus évident. Les bas de compression permettent notamment de lutter contre la fatigue des jambes, de soulager l’inconfort et de réduire le risque d’inflammation. En réalité, il s’agit de prendre soin de soi, car se sentir bien dans son corps, c’est aussi se sentir bien dans sa tête”, souligne le Professeur Steven Laureys, qui est neurologue.

La marque belge de bas et de prêt-à-porter lance donc la gamme “fashion” Stox, destinée à un usage quotidien, aux activités sportives et aux voyages (44.95€). Veritas propose aussi des bas de compression médicaux Sanyleg, entre 14.99 et 45.99€.