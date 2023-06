Allergie au pollen: voici ce que l’on peut faire pour être moins fatigué

Cela devient vraiment un problème de santé publique. Celui qu’on appelait de façon débonnaire le “rhume des foins” car cantonné à l’été, touche désormais 1 personne sur 3 (c’était 1/5e en 2014 !) Et on estime que l’allergie aux graminées pourra affecter 1 personne sur deux en 2050. Les symptômes sont irritants : nez qui gratte ou qui pique en plus de couler abondamment tout en ayant en plus une sensation de narines bouchées. On ajoute des éternuements en série ou un larmoiement au niveau des yeux en cas de conjonctivite allergique. L’allergie peut également aller jusqu’à provoquer un asthme avec des difficultés à respirer et une toux qui “arrache”.