Les couche-tard ont plus de risques de… mourir tôt, mais cela n'est pas dû à un manque de sommeil

En fait, les noctambules sont davantage susceptibles de mourir précocement à cause des mauvaises habitudes qui accompagnent les couchers tardifs : le tabagisme et à l’alcool.

À lire aussi

Sur le nombre total de participants, 8 728 étaient décédés en 2018 et le risque de mourir, quelle qu’en soit la cause, était 9 % plus élevé chez les noctambules dits “certains” que chez les lève-tôt. “Nos résultats suggèrent qu’il y a peu ou pas de contribution indépendante du chronotype à la mortalité”, explique l’auteur principal de l’étude le Dr Christer Hublin de l’Institut finlandais de la santé au travail à Helsinki. “L’augmentation du risque de mortalité associée au fait d’être une personne clairement “du soir” semble être principalement expliquée par une plus grande consommation de tabac et d’alcool. Et ceci en comparaison des personnes qui sont clairement du matin.

Cependant, “il existe une relation réciproque entre le système de récompense et le système circadien : le niveau de consommation d’alcool et de substances est en corrélation avec la préférence de rester debout plus tard dans la nuit. ”, concluent aussi les chercheurs dans leur article. Qui soulignent aussi dans leurs conclusions que les couche-tard doivent répondre à des impératifs sociaux et se lever plus tôt qu’ils ne le voudraient. Ce qui les expose à des troubles de l’humeur et une baisse de l’attention en plus d’un risque accru d’obésité et de diabète…