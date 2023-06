La princesse Delphine, des installations impressionnantes et quelques imperfections à Maasmechelen Village

”Maasmechelen Village est une destination où les gens viennent profiter des belles choses de la vie. Et c’est ce qui offre une plateforme unique, propice à la diffusion d’un message essentiel, celui d’aimer ses imperfections, et à l’initiation d’un public plus large à l’art et la mode belges”, se réjouit la princesse au rayonnement artistique international.

Journée festive avec Delphine

Coup d’envoi de “Love Imperfection” le 24 juin, en présence de la Princesse Delphine avec une journée festive.

Et c’est jusqu’à la fin du mois d’août, que l’on pourra découvrir la mode de la princesse dans le pop up mais aussi voir un Manneken Pis de six mètres de haut métamorphosé en “Delphineken Pis”, et un immense arbre à souhaits. Une installation en miroir invite quant à elle les visiteurs à réfléchir à la perfection… qui n’existe pas et donc à ce qu'est l'imperfection et la leur.

Maasmechelen Village rassemble plus d’une centaine de boutiques de mode et lifestyle, à des prix jusqu’à -60 % inférieurs aux prix d’origine conseillés, toute l’année. Jusque fin juin, -30 % sont proposés pour l’achat d’au moins deux articles. ce lieu de shopping qui fait partie de The Bicester Collection est situé dans le Limbourg. C’est idéalement placé non loin de Hasselt. Cette jolie ville abrite notamment le musée de la Mode qui vient de dévoiler sa nouvelle exposition “We Need To Talk About Fashion” avec une centaine de pièces nouvellement acquises.