Les troubles digestifs s’invitent de plus en plus dans notre quotidien : les solutions naturelles pour y faire face

47 % des Européens souffrent de problèmes de digestion en rapport avec l’estomac ou l’intestin ; 20 % ont des maux de ventre récurrents et 19 % des ballonnements. Les remontées acides ou reflux gastro-œsophagien concernent 35 % d’entre eux. Et si la constipation est un souci constant pour 26.4 % des Européens, 7,2 % font face à des diarrhées régulières, d'après les chiffres collectés par Pranarom, laboratoire d’aromathérapie scientifique et médicale belge autour des huiles essentielles.

Aujourd’hui, une personne sur deux utilise des produits naturels pour se soigner. “Le traitement de l’inconfort digestif est devenu une préoccupation constante et croissante alors nous avons développé la gamme Digestarom, des associations d’huiles essentielles qui agissent en synergie pour une prise en charge globale de la santé digestive”, explique Cécile Adant, pharrmacienne responsable formations et informations scientifiques chez Pranarom. “De nombreuses plantes comme les feuilles de menthe ou encore le Gingembre permettent d’améliorer le confort digestif. Le choix de la plante est guidé par la plainte. Elles ont plusieurs fonctions : augmenter la production de bile, avec des actifs aux propriétés cholagogues, c’est-à-dire facilitant l’évacuation de la bile et cholérétiques, qui facilitent la production de sels biliaires et/ou augmenter la motricité digestive”. Les comprimés Digest Confort agissent dans ce sens.

RGO : une plainte récurrente

Autre plainte très récurrente : le reflux gastro-œsophagien. Ses symptômes touchent 30 à 45 % de la population occidentale au moins 1 fois par mois et 5 à 10 % des personnes en souffrent une fois par jour. Si les mesures alimentaires ont un impact faible sur les symptômes, il est tout de même recommandé de repérer les aliments déclencheurs et de les éviter. Ce sont principalement les graisses, les épices, les boissons gazeuses, le chocolat, le thé, certains agrumes, avertit la spécialiste avant de détailler la solution naturelle mise au point par Pranarom : “Digest Protect agit grâce à la présence d’alginate de sodium et de racine de guimauve. En présence d’acide gastrique, les alginates forment un gel et le bicarbonate est transformé en dioxyde de carbone, qui est piégé dans le gel ; les bulles de CO2 font du gel une substance plus légère qui remonte vers la surface de l’estomac et constitue une barrière qui réduit le contact de l’acide avec la muqueuse œsophagienne”.

Remède de grand-mère : le bicarbonate permet d’éviter les remontées acides, il suffit d’une cuillère à café diluée dans un verre d’eau avec quelques gouttes de jus de citron.