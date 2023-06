80 ans de meubles Ikea : une collection revisite les classiques du géant suédois

Par la suite, Ikea est devenue l'une des marques les plus populaires et les plus emblématiques de Suède, cette popularité gagnant le monde entier.

En l'honneur des 80 ans du magasin, une collection colorée Nytillverkad a été lancée, à trouver en magasin à partir de juillet. On y retrouve quelques-unes des pièces de la marque qui sont devenus de vrais classiques. Ils ont pris des couleurs pour l'occasion, soit flash, soit sucre d'orge mais gardent leur design emblématique. Trois autres "drops" de cette collection suivront tout au long de l'année.

Table d'appoint Lövbacken

Table d'appoint Lövbacken, 79.99€.

La table LLevet a été commercialisée en 1955. C'est le premier produit Ikea qui a commencé à être vendu dans des emballages plats. Cette petite table d'appoint compacte, en forme de feuille a directement séduit par son design élégant et sa qualité. Par la suite, elle a été remise à jour en 1975, en changeant de nom, la Lövet elle ne change pas un design qui gagne et garde son côté 50's. Aujourd'hui renommé Lövbacken, elle sort en 3 coloris très punchy, orange, bleu et vert clair, avec le plateau en placage frêne.

Les trois bougeoirs Tuvkornell

D'une simplicité élancée, et colorés, ils ont été conçus en 1980 par Knut et Marianne Hagberg, un frère et une sœur.

Bougeoirs, set de 3, 9.99€

Le tabouret Domsten

La collection Nytillverkad inclut le tabouret Domsten, avec son assise en pin lisse et ses pieds en métal aux couleurs contemporaines, qui s'inspire du tabouret Jerry, conçu par Karin Mobring en 1978.

Tabourets, 29.99€.

Le porte-manteau Bondskäret

C'est une nouvelle version du porte-manteau Smed, initialement développé par le designer Rutger Andersson et lancé en 1978.

Porte-manteau, 39.99€

Le motif Krykornell

Imprimé emblématique Ikea décliné sur un plateau Rostvinge, 6.99€, des housses de couette et taies d'oreiller (49.99€) et coussins, 4.99€.

Cet imprimé du designer textile suédois Sven Fristedt a été introduit pour la première fois en 1980 sous le nom de motif Bladhult sur une housse pour le canapé Klippan. Multicolore joyeux et typique du design scandinave, il décore désormais du linge de lit, des accessoires de cuisine, des tissus prédécoupés et des housses de coussin.

Le guéridon Kulturskog

Cette petite table basse et ronde au design en forme de plateau a été initialement lancée en 1956. Elle se décline en noir, vert et bleu.