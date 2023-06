Comment bien choisir et bien utiliser ses produits solaires pour protéger efficacement sa peau

Les produits solaires sont efficaces s’ils sont utilisés correctement, prévient encore la pharmacienne. Exit les crèmes de l’an passé qui ont eu trop chaud. On renouvelle et on applique sur l’ensemble du corps exposé. “Pour un corps d’adulte, cela signifie environ 30g”. Pas facile d’être précis in situ… “Une astuce : du bout du majeur jusqu’au poignet, faites une ligne épaisse : vous aurez environ 30g.” En ce qui concerne les sprays, on parle d’une quinzaine de pulvérisations pour l’ensemble du corps, quel que soit le SPF.

Durée maximale

SPF ? C’est le genre d’acronymes dont tout le monde parle… sans connaître le fin fond de l’affaire. Le Solar Protection Factor est un ratio : “C’est la durée maximale avant le coup de soleil lorsque l’on est protégé divisée par la durée avant le coup de soleil sans protection, un temps théorique qui est de 2 minutes”. Ce qui signifie qu’avec une protection SPF30, on peut tenir 60 minutes sans coup de soleil. Une protection 50 couvrira donc 100 minutes au soleil sans brûlures, et ce, “si l’on a bien étalé 30g de crème sur le corps”.

60 ou 100 minutes contre les UVB (érythèmes, brûlures, vieillissement, cancer, …) et le photovieillissement mais pas contre le hâle que l’on doit aux UVA (95 % des ondes solaires traversant la couche d’ozone) qui activent la mélanine. Une vérité que beaucoup ne prennent toujours pas pour argent comptant, préférant des SPF plus faibles pour être sûr d’être bronzé… Faux ! “Le SPF50 + stoppe 98 % environ des UVB. C’est LA référence pour les phototypes de 1 à 4. Si on a un phototype élevé, pas de souci dermato, et que l’ensoleillement est modéré, on peut parfois utiliser un SPF30 + voire un SPF 15” explique Aline Légipont.

A la mer du Nord, dans le sud de la France, sur les côtes espagnoles ou sous les Tropiques, “Méfiez-vous du vent qui trompe sur la concentration des UV et sur la réverbération de l’eau mais aussi du sable. On y pense moins, mais elle concentre encore le rayonnement solaire”. Pour les enfants, de toute façon, c’est écran total partout et tout le temps

Crème, huile, spray ?

Pour bloquer ces UV, les produits solaires contiennent des filtres chimiques (qui absorbent à la place de la peau) ou des écrans minéraux (qui reflètent les UV, plus à même de laisser des traces blanches), ou les deux. “De plus en plus, les laits solaires SPF50 + mélangent ces deux filtres dans une formulation agréable et hydratante. C’est un peu plus difficile pour les huiles, qui souvent ont un SPF30. Les émulsions en revanche permettent également le mix des deux filtres”.

Autres critères de sélection : les prix élevés ? “Non, prenez surtout en compte le sérieux du labo, sa notoriété”, reprend la pharmacienne. Avant de conclure : “Pensez aussi à l’aspect éco-responsable des produits pour la protection des océans. Et à la certification bio”. Qui va au-delà des critères exigés. Donc clean d’allergènes ou d’éventuels perturbateurs endocriniens.