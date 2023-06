Les rapports sexuels, pas sans danger : voici les blessures et bobos les plus courants au lit

L’enquête qu’a mené la marque du plaisir masculin Arcwave est formelle : les problèmes en chambre lors des moments d’intimité entre partenaires sont bien plus nombreux qu’on le penserait : 42 % des participants ont avoué avoir eu mal à un moment donné lors de leurs ébats sexuels, seul ou avec partenaire. Cela n’est pas forcément grave : les types de blessures sexuelles les plus courants sont les bosses et ecchymoses, 33 %. Les brûlures aux genoux, aux fesses dues aux frottements de tapis suivent de près à 31 %, tandis que les infections des voies urinaires (IVU) représentent 29 %. Les autres blessures signalées comprennent des élongations musculaires (25 %), des déchirures vaginales (18 %), des blessures au dos (13 %) et des réactions allergiques (9 %).

A noter que l’échantillon n’a pas évoqué la fracture du pénis qui reste heureusement très rare. Une étude brésilienne sur le sujet a dû éplucher 12 ans de dossiers d’urgences dans trois hôpitaux différents d’une agglomération de plus de 3 millions d’habitants pour en trouver 44. Dans 3/4 des cas, il s’agissait d’une sortie malencontreuse du pénis lors d’une pénétration vaginale, surtout lorsque le femme est au-dessus.

Le sexe oral n’est pas non plus exempt de bobos… Près de la moitié (48 %) des hommes interrogés ont avoué avoir subi des blessures liées à cette pratique. Les femmes, seulement 17 % : les dents sont moins présentes dans un cunni qu’une fellation !

Risky levrette…

Quelles sont les positions sexuelles les plus risquées au final ? La célèbre position de la levrette représente 42 % des blessures sexuelles signalées. Et étonnamment, le “classique” missionnaire a causé des problèmes à près d’un tiers (32 %) des personnes. Enfin, pour 10 % des participants, le 69 n’a pas remporté 10/10 et s’est soldé par une “blessure”.

Les incidents se passent principalement dans la chambre (56 %) mais aussi sous la douche (23 %), et 20 % dans les chambres d’hôtel. Mais des endroits moins conventionnels comme l’habitacle des voitures se sont avérées être à risque pour 17 % des participants. En dernier lieu : les toilettes d’avion et le lieu de travail : exiguïté et trous d’air ne forment pas les meilleures conditions, même si l’excitation est certainement au rendez-vous…