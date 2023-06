Renouer avec une vie sexuelle après un cancer du sein : une difficulté de plus à dépasser

Maladie et vie sexuelle ne font pas bon ménage. Et dans le cas des cancers hormonaux comme le cancer du sein, la perte de libido est très souvent au rendez-vous. Nausées, douleurs pendant les rapports, sécheresse vaginale, ménopause brutale due aux traitements antihormonaux, perte de confiance en soi, mastectomie parfois,… Les causes sont nombreuses et se croisent. On comprend aisément que la plupart des couples rencontrent des difficultés dans l’intimité ou n’aient pas l’envie d’avoir des relations sexuelles à travers ce parcours pour la survie. Mais il n’empêche que cette perte de désir provoque bien des questionnements et une sensation de solitude chez les femmes concernées, qu’elles aient ou non un partenaire. Et des interrogations dans le couple. Beaucoup ne se font pas aider ou n’osent pas demander de l’aide. Car la sexualité après un cancer reste un grand tabou. Et les soignants ne trouvent pas toujours les mots pour en parler.

Une situation qui perdure en plus dans la moitié des couples : un an après le diagnostic, ils sont toujours confrontés à des problèmes sexuels, ce qui commence progressivement à peser sur la relation… Alors que lancer la communication pourrait grandement les aider, ils n’y croient plus…

”Lorsqu’une conversation sur la sexualité s’engage, dans la moitié des cas elle a lieu avec le médecin traitant, et non avec un psychologue, et encore moins avec un sexologue, qui sait pourtant beaucoup mieux comment mener une telle conversation”, constate la sexologue Barbara Van Campenhout, qui a consacré son mémoire de maîtrise en sexologie à la sexualité et au cancer du sein. . Certains médecins prennent l’initiative de parler eux-mêmes de sexualité. Ce qui est très apprécié par les patients et leurs partenaires. D’autres sont heureux d’être orientés vers un psychologue ou un sexologue, qui sait mieux en parler. “Mais dans de nombreux services de cancérologie, il n’y a pas de sexologue”, précise-t-elle. Ce qui est dommage car les consultations chez un sexologue ne sont le plus souvent pas remboursées, à moins que l’hôpital ne les prenne en charge, s’il y est sensibilisé.

Des infos sur le sujet sur www.pink-ribbon.be