La déconcentration au boulot : jusqu'à une heure de perdue avec tous les "Je te dérange une minute" !

Une enquête de Protime, société spécialisée dans la gestion du temps et du personnel, a permis d’établir le top 10 des principales pertes de temps au travail. En haut du podium, les problèmes d’IT et de logiciels qui représentent ensemble 22 % des situations entraînant de la déconcentration. Viennent les réunions, les appels téléphoniques, les formalités administratives et les interruptions par des collègues.

Je te dérange un instant…

Effectivement le “Je te dérange juste une minute” intervient 5 fois par jour en moyenne. Pour 12,1 % des répondants, ces interruptions interviennent même plus de 10 fois par jour ! Parfois, elles sont nécessaires évidemment. Mais d’autres fois, ces questions ou ces “papotes” pourraient bien attendre la fin de la journée. Ou encore, les collègues pourraient voir que vous êtes focus et postposer leurs questions… “Notre temps est précieux. Pourtant, quotidiennement, nous sommes confrontés à des situations chronophages qui freinent ou bloquent notre productivité et nous donnent l’impression, à la fin de la journée, que nous n’avons pas avancé. Une bonne organisation avec nos collègues peut justement nous aider à mieux gérer notre temps,” déclare Sophie Henrion, porte-parole de Protime.

Le problème n’est pas l’interruption en tant que telle, le “rapide coup d’œil” ou le petit coup de main pour faire avancer le travail d’un collègue est utile. Non, le problème est bien qu’elle coupe notre rythme et notre concentration et l’on perd le fil de ses pensées, qu’on le veuille ou non. En moyenne, nous ne retrouverons pas l’un et l’autre avant cinq minutes, ce qui nous fait perdre environ 30 minutes ou même 1h de temps de travail par jour…

Sophie Henrion conseille avec pragmatisme de convenir entre collègues de moments “dédiés” pendant lesquels chacun sera disponible pour les autres et d’autres périodes pour se plonger dans le travail sans interruption. “Une bonne organisation fait de bons collègues et permet à chacun d’accomplir plus de choses au cours d’une journée de travail,” conclut Sophie Henrion.