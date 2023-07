Les vins d’Alsace pourraient être belges

Il est bien fini le temps des vins "à papa", voire à "grand-papa" servis dans des verres ballon au pied vert alambiqué. Cette région viticole de l’est français a su sentir le futur et s’adapter aux nouveaux goûts du jour : moins d’alcool, moins de sucrosité, des bonnes bulles de l’apéro au dessert, des vins aromatiques et complexes et surtout des vins vivants qui respectent la terre.

Le secteur a pour lui une humilité qui lui a permis de se remettre en question en même pas deux générations… Un vrai trait de personnalité belge ! L’Alsace est pionnière en culture biodynamique : 1/3 des vignerons y consacrent leurs parcelles. Son climat a toujours favorisé des vins "plus riches en émotions qu’en alcool", selon les mots de Philippe Blanck, vigneron de père en fils dans le Mambourg. Les cuvées des cépages nobles (Gewürtz, Riesling, Pinot gris et muscat) ont su perdre en sucrosité ce qu’elles ont gagné en ampleur et en fraîcheur. Le pinot noir, digeste et léger est le nouveau chouchou et le crémant joue dans la cour du champagne bien plus que du cava ou du prosecco. Vin vif à la bulle fine, sa complexité est attractive de l’apéro au dessert. Surtout qu’il se pare désormais de plus en plus de propositions extra-brutes non dosées très qualitatives. Tandis que les prix modestes permettent aussi de le proposer en Spritz et autres cocktails piscine, idéaux pour l’été. Résultat : le crémant représente 28 % de la production viticole totale et c’est le premier vin mousseux à AOC consommé à domicile en France, après les Champagnes.

Tout cela attire un public plus jeune. Intéressé notamment par les rouges légers. Délaissé pendant des années, le pinot noir voit ses ventes augmenter d’année en année : bu tempéré ou rafraîchi, il plaît pour son côté digeste, délicat. Fin mais a-cce-ssi-ble, comme tous les vins alsaciens finalement… Résultat : ce cépage historique qui couvre pour l’instant 10 % du territoire est davantage planté dans les vignobles. Là-bas, on ne boude pas non plus les nouveaux engouements : les terroirs proposent de plus en plus de vin orange, qui donne une seconde vie au pinot gris, vinifié avec une macération de 14 jours. Un vin d’été à la couleur irrésistible et pourtant sec. Il se magnifie d’ailleurs en biodynamie. Cela tombe bien, l’Alsace est pionnière en la matière. 1/3 des vignerons travaillent leur vigne de cette façon respectueuse des cycles de la nature.

Et si l’on insiste sur la modernité des caves alsaciennes on n’oublie pas qu’elles sont aussi lieux de belles traditions, avec de nombreuses petites exploitations familiales qui se transmettent de père en fils et fille. Où la qualité est garantie par de nombreuses AOP et AOC. Où les terroirs comptent 51 appellations Grand Cru quand même ! Toute une route de découvertes…