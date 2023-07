Maillots de bain: les modèles pour vaincre ce qui reste une épreuve

Alors, on arrête de se comparer, d’avoir peur du regard de son ou sa partenaire. Ce qui est beau, c’est de voir quelqu’un à l’aise avec son corps.

Cette année, le swimwear va à tout le monde avec des ensemble grunge blue jean, de l’échancré qui allonge la jambe, du décolleté vertigineux qui subliment les belles poitrines, des volants enveloppants qui floutent les bords, de l’irisé ou du look sirène qui éblouit, des une-pièce très structurés : découpés ou asymétriques. Ou des coupes lingerie qui apportent du maintien. Toutes belles et c’est tout.

Décolleté carré

Décolleté carré, taille ceinturée : parfait pour magnifier les poitrines fortes. C&A, 29.99 €. ©D.R.

Le Marie Jo

Marie Jo Swim, Maiao, 150 €. ©D.R.

Banana Moon

Banana Moon, Asimo Kaya, haut 49 € ; bas 35 €. ©D.R.

Sweetheart Neckline

Etam, Laetitia Casta porte le Sweetheart Neckline modèle Dallas, 69 €. ©D.R.

Hermine

Bikini deux-pièces à volants (cup B-G), Hermine, Rosa Faia, env. 50 €. ©D.R.

Calzedonia

Clazedonia, balconnet fleuri, 40 €. ©D.R.

Tanga Anita

Tanga Anita façon sirène, Monki, 18 €. ©D.R.

Monki

Monki, brassière métallique, 20 €. ©D.R.

Prima Donna Swim

Prima Donna Swim, Solta, 115 €. ©D.R.

Calzedonia, bikini

Calzedonia, bikini avec push-up rembourré, 30 € et bas échancré Sorrento, 15 €. ©D.R.

Tendances hommes : tous en slip ! Mais pas n’importe lequel…

On vous dit Speedo, vous pensez directement à vos années de primaires et aux cours de natation tant redoutées. Respirez, ça va aller ! Ayant fait une entrée discrète mais certaine, le slip de bain pour hommes revient à nouveau pour l’été. Mais messieurs, c’est promis, vous n’allez pas jouer dans la catégorie ringarde de Patrick Chirac (Camping) ni celle, ridicule, de Jean-Claude Dus (Les Bronzés). D’abord, on n’appelle plus ce maillot de bain “moule-b…” mais bien slip (ouf). Et, grâce à Speedo, le Slip français, Ouku ou encore Inderwear, il a quitté podiums de mode et “premier degré” grâce à des coupes design assez larges et bien pensées, des beaux détails (un lacet de couleur, un élastique large) ou des imprimés fun : Fish and Chips, Banana Hammock notamment. Un caleçon de bain, quoi. En forme de slip.