Déconnecter pendant les vacances : comment faire ? Je pars en vacances et je n’emporte pas… mon ordinateur portable

Plus de trucs et astuces ? Lisez notre blog sur brightplus.be Conseils pour les vacances Comment les collègues de Bright Plus s’y prennent-ils ? L’ordinateur portable est en tout cas éteint en vacances. “Je ne désactive pour ma part mon ‘out of office’ que le lundi après-midi, alors que je suis déjà rentrée de vacances le lundi matin”, raconte Joke Mestdagh, account manager chez Bright Plus. “Cela me permet de fixer des priorités et de m’atteler d’abord aux choses les plus urgentes, surtout après de longues vacances d’été.” Joke regarde le moins possible ses messages professionnels sur son smartphone en vacances. “Deux jours avant mon retour, il m’arrive de jeter parfois un coup d’oeil à mes e-mails. Cela me donne une certaine ‘tranquillité d’esprit’, me rassure, mais c’est différent pour chacun et, ce n’est pas du tout requis.”

Sa collègue Cinthia Vanneste, HR business partner chez Bright Plus, donne comme conseil de désactiver les notifications professionnelles pendant les vacances. “Sans quoi, les choses ne s’arrêtent jamais”, assure-t-elle. “Par ailleurs, c’est une question de bien déléguer et de lâcher prise.” Linda Cappelle emporte-t-elle son ordinateur portable en vacances en tant que CEO ? “Lors de mes dernières vacances, j’ai délibérément laissé mon ordinateur portable à la maison. J’avais bien mon smartphone, mais à distance pour les questions professionnelles. Je l’avoue : je dois parfois serrer les dents pour ne pas réagir. Mais j’estime que je dois également montrer l’exemple”, déclare-t-elle. “Dès que vous avez répondu une seule fois, c’est fichu. Je prends donc mes distances avec le boulot et j’ai toujours des idées plein la tête à mon retour de vacances. Et si la maison brûle alors que je suis en congé, on peut toujours m’appeler ou m’envoyer un Whatsapp (sourire).” Tant Cinthia que Joke travaillent en 4/5e. La déconnexion est aussi une préoccupation importante dans une telle configuration professionnelle. “Il est sympa que les collègues respectent votre absence lors de ces jours de congé. Je réponds volontiers à un appel lors de mes après-midis de libre, mais mon esprit se remet alors malgré tout en mode travail. C’est l’une des conséquences de cette work-life integration”, explique Joke. “Il m’arrive aussi de regarder mes e-mails les jours où je suis en 4/5e si j’attends une réponse. Mais c’est évidemment mon propre choix”, ajoute Cinthia. Envoyer des e-mails le soir Cinthia évoque en outre la problématique concernant les attentes d’envoyer par exemple encore le soir des e-mails professionnels pendant l’année. “Ce n’est pas le but et encore moins une obligation”, déclare-t-elle. “Vous pouvez par exemple faire en sorte que votre e-mail n’arrive que le lendemain. Ainsi, les collègues ne se sentiront pas encouragés à travailler en dehors des heures de bureau”, explique-t-elle.