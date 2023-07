Le maillot de bain menstruel cartonne et voici pourquoi

Or, cela pose problème à plus d'une femme en âge de procréer : trois quarts d'entre elles ont déjà renoncé à se baigner à cause de leurs règles, même en plein été, et 65% n'osent même pas se mettre en maillot, comme l'a révélé un sondage réalisé par l'Ifop pour Intimina en 2021. Surtout que les tampons n'ont plus la cote : une femme sur 5 en utilise contre 1 sur 3 il y a 20 ans. Et la génération Z se tourne massivement vers les système alternatifs, sans même passer par les serviettes hygiéniques jetables. C'est ainsi que la culotte menstruelle est devenue peu à peu incontournable. Les maillots de bain menstruels suivant le même chemin, un peu plus timidement.

Sauf que désormais, ces maillots spéciaux n'ont justement plus rien de "spécial" et adoptent les tendances de l'année. On n'est plus dans l'ère "gaine" mais bien dans le swimwear stylé !

Pratique et écologique

Des maillots stylés à utiliser lorsque l'on a ses règles : modèles So'Cup, Plim (Décathlon) ou Réjeanne. ©DR

Exit le stress de la tache, sur le transat comme dans l'eau. Bikini ou une-pièce, les maillots menstruels remplissent parfaitement leur mission. Mais comment cette matière "intelligente" fait-elle la différence entre les fluides : le sang menstruel et l'eau de mer ou de piscine ? En fait, "si les maillots de bain menstruels sont utiles et efficaces dans l’eau, ils le sont surtout en dehors. Dans l’eau, le sang s’écoule moins, il y a donc peu de risques de fuite, même si l’eau rentre dans la protection. En revanche, hors de l’eau, le flux reprend son écoulement normal, et il est donc nécessaire d’avoir une protection absorbante", explique-t-on chez Eve & Co, une marque de culottes menstruelles pour tous les flux. Au contraire des maillots malheureusement : malgré les innovations, il n'est pas rare que les marques préconisent leur utilisation en début ou en fin de cycle lorsque le flux est de moyen à léger. Dans le cas contraire, il reste conseillé de l'associer à une protection.

En tous les cas, à regarder les modèles proposés par Moodz, Sisters Republic, ou encore Etam, So'Cup ou Réjeanne, avec des imprimés floraux ou géométriques, des détails iridescents, des formes échancrées, ou encore des couleurs acidulées, on ne voit aucune différence avec un maillot "normal". Et le gain en tampons ou serviettes périodiques est conséquent. Economies, et écologie...