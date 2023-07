Les laxatifs, coup de pouce gagnant pour mincir? Mauvaise idée, un médecin alerte!

Or, près d’une personne au régime sur deux utiliserait des laxatifs pour l’aider à maigrir. Ces dispositifs médicaux en vente libre agissent de différentes manières : soit en lubrifiant les selles, soit en augmentant la quantité d’eau dans l’intestin pour ramollir les selles, permettant une évacuation facile, ou encore en stimulant le tractus intestinal. Le laxatif stimulant est le plus générique et le plus utilisé. En agissant sur la motricité de l’intestin (le péristaltisme), il facilite la progression des selles et leur évacuation.

Aucun impact sur la graisse abdominale

“Les selles sont formées de 80 % d’eau et 20 % de matière sèche, formée par toutes les substances alimentaires qui n’ont pas pu être absorbées et métabolisées par l’organisme”, explique le Dr Boucher, “En fonctionnement régulier, on en évacue 150 g par jour. Mais cela n’a aucun impact sur notre poids puisque l’on mange aussi au quotidien. Une personne fortement constipée se sentira évidemment plus légère et moins ballonnée au niveau du ventre en y ayant recours, mais c’est tout. Et surtout, la graisse abdominale n’est en rien concernée par son action”. Alors pourquoi ce recours fréquent aux laxatifs pour booster sa perte de poids ? “C’est une idée fausse mais très répandue : en accélérant le transit ou en multipliant les selles, on évacuerait davantage de nutriments ingérés et notamment les graisses”, avance le généraliste.

Pourtant, en prendre sans symptômes de constipation peut provoquer une irritation des parois intestinales, des douleurs et des ballonnements. Une utilisation trop régulière risque même de rendre le transit encore plus paresseux . Ou plus grave, de conduire à une déshydratation sévères ou… à des diarrhées douloureuses.

Mieux vaut vraiment équilibrer son alimentation en mangeant plus de fibres, solubles et insolubles, que l’on trouve dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, les noix et autres fruits à coques et les légumineuses.