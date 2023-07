Manger en 2040 : alimentation orgasmique, dîner avec vos proches morts, crèmes glacées anti-âge, repas préparés par imprimante 3D !

Les prédictions nous envoient directement dans un monde totalement futuriste alors que l’on parle de 2040, soit dans 17 ans ! Trois grandes approches en ressortent cependant : la santé est au cœur des nouveaux processus, l’hédonisme atteint des sommets et l’individualisme devient un mode de vie, même en ce qui concerne les repas…

La santé avant tout

Une IA personnalisée deviendra votre compagnon à vie qui vous aidera à automatiser et à adapter votre alimentation sur mesure en fonction de vos préférences et de vos besoins à un moment donné. ©Preconstruct 2023

Ainsi, en 2040, les “empreintes respiratoires” aideront à poser les meilleurs choix alimentaires. En résumé, notre haleine analysée par des dispositifs technologiques déterminera les aliments dont nous avons besoin pour notre santé. Ce qui rejoint le “me-ganisme”, un nouveau type de régime alimentaire qui va s’ajouter (ou remplacer) flexitarisme, végétarisme, et autre véganisme. Il s’agit d’un régime hyper-personnalisé intégralement adapté à vos besoins nutritionnels individuels et à vos préférences.

Il sera piloté par votre IA personnalisée qui deviendra votre amie pour la vie. A l’IA s’ajoutent RV et RA, soit réalité virtuelle et réalité augmentée. Vous n’aimez pas les légumes ? Mangez-en quand même parce que c’est bon pour la santé ! Grâce à ces 2 technologies, votre cerveau pensera manger des frites ou du chocolat, à vous de décider !

Bien sûr, on boira de l’altool, c’est-à-dire des sirops de vin, qui imitent le goût et les accents du vrai vin, sans en avoir les effets négatifs.

Le plaisir perso

Manger, c’est aussi un plaisir. Enfin, de nos jours ! Repas entre copains, livraisons des plats de nos restos préférés à déguster tranquille à la maison, chef à domicile, restos étoilés et bons produits locaux et de saison… En 2040, l’hédonisme concernant l’alimentation atteint des sommets différents. La convivialité et la bonne franquette laissent la place aux expériences extraordinaires. Comme le foodgasm : un orgasme cérébral déclenché par ce que l’on mange grâce à des plats sensationnels livrés avec contenus audio et visuels numériques.

Plus innovant encore : des dîners en réalité virtuelle ! A table, dans l’environnement que vous préférez, vous pourrez discuter avec votre idole ou même avec un proche décédé ou les deux et y ajouter aussi votre mère qui habite à 500 km. Autre expérience : recréer des scènes de repas emblématiques toujours grâce à la réalité virtuelle. Vivre un petit déj chez Tiffany’s ou manger le cochon de lait de la Grande Bouffe sera possible alors qu’en vrai, vous mangerez un bête sandwich dans votre canapé…

Du pratique !

Dans le rapport Deliveroo, on prédit de nouveaux concepts de restaurants qui élimineront les distractions extérieures, avec l'interdiction des appareils technologiques personnels à l'entrée et une augmentation de la popularité des cafés et restaurants silencieux, qui proposent des tables à une seule place pour encourager la consommation en pleine conscience. ©Preconstruct 2023

La préparation des repas est grandement simplifiée grâce aux progrès de l’impression en 3D : on ne cuisine plus, on laisse l’imprimante 3D sortir les repas qu’on lui demande mais attention, ils seront parfaitement dosés et équilibrés pour votre santé. Autre innovation: des produits de beauté comestibles comme des crèmes glacées anti-âge ou des menus équilibrant les hormones et stimulant la production de dopamine...

Enfin, on ne va plus trop rigoler au resto. Les nouveaux concepts entendent éliminer les distractions extérieures, avec l’interdiction des appareils technologiques personnels à l’entrée. Vous y serez installé à des tables… à une seule place pour tenter de manger en pleine conscience, dans des salles ou des cafés silencieux. Qui seront… très populaires !

En conclusion, le rapport Deliveroo fait la part des choses en notant que les repas en solo (18 % des prédictions), le fait de sentir/goûter virtuellement sa commande avant d’arrêter son choix (17 %) et les empreintes respiratoires (15 %) sont les prédictions les plus populaires. Sachant que 45 % des ménages belges sont célibataires, “il n’est pas surprenant que les repas en solo se profilent comme l’une des tendances les plus présentes à l’avenir”.

Un futur aussi science-fictionnel n’est certainement pas pour tout de suite… Mais les sociétés y travaillent, comme le dit Morena Krcmar, responsable du marketing chez Deliveroo Belgique : “À l’avenir nous continuerons à faire en sorte que Deliveroo aille au-delà de l’aspect fonctionnel et du confort pour véritablement saisir les aspects passionnels et émotionnels de l’alimentation.” Brrr ?