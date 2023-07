Pourquoi il est impossible d'avoir un bronzage parfaitement uniforme

Ce beau bronzage uniforme qu’on s’imagine faire naître grâce à la production de mélanine par les mélanocytes qui représentent environ 10 % des cellules de l’épiderme de la peau est en fait… impossible. Cela a été corrélé d’ailleurs par des chercheurs écossais qui ont démontré sur des volontaires en 2010 que, rien à faire... les fesses ne bronzent pas ! “Nous sommes dans un sens constitués de différentes unités de peau, qui répondent différemment aux rayons du soleil et qui bénéficient de différents degrés de protection contre les effets néfastes du soleil”, indique leurs conclusions.

Ainsi, les tâches de rousseur et grains de beauté contiennent beaucoup de pigments de bronzage, les personnes en ayant beaucoup sur le corps bronzeront ainsi moins que les autres personnes du même phototype mais sans tâches ni grains, car les mélanocytes sont plus concentrés à certains endroits ! Autre phénomène : “Les parties de peau compressées sont moins bien irriguées, le manque d’oxygène peut conduire à une diminution de l’intensité des pigments de mélanine”, nous dit-on chez Ohm, qui propose des bancs solaires.

”La surface interne des bras et des jambes bronze plus difficilement parce qu’elle contient moins de cellules pigmentées que le reste de la peau. Le visage ne bronze pas non plus aussi bien. Comme il est sans cesse exposé à la lumière, il possède une couche cornée plus importante pour le protéger des rayons UV”, ajoute Corinne, esthéticienne chez Typology.

Heureusement, on peut biaiser : d’abord en exfoliant 2 fois par semaine et en hydratant quotidiennement pour rendre le grain de peau plus uniforme et désencombrer les cellules des peaux mortes. Ensuite, il s’agit de boire beaucoup et de favoriser les aliments accélérateurs de bronzage comme les carottes, cerises, abricots, pastèques, melons. Enfin, un bon autobronzant permettra d’uniformiser autant que faire se peut. Il contient du dihydroxyacétone (DHA). Soit une molécule qui réagit en produisant des pigments bruns au contact des acides aminés présent dans l’épiderme. Cela se nomme la réaction de Maillard… la même qui se passe pour griller la viande !