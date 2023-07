Un jeune de moins de 12 ans sur trois a déjà surfé sur un site porno

Mais surtout, on n'attend plus d’être majeurs pour consulter le premier porno en ligne : 82 % n’avaient pas 18 ans lorsqu’ils ont surfé la première fois sur un site X, et ils étaient même plus d’un sur quatre (27 %) à avoir moins de 12 ans et 35 % de ces ados y retournent régulièrement… Voici quelques-uns des chiffres clés de l’enquête du pôle Genre, sexualités et santé sexuelle menée par l’Ifop pour le site 01net.

Avec sa banalisation, la pornographie a pris une grande place dans l’éducation sexuelle. Plus d’un jeune sur deux âgés de 18-24 ans (53 %) reconnaît que les vidéos pornographiques ont participé à l’apprentissage de sa sexualité, soit nettement plus que dans l’ensemble de la population adulte (35 %). Un homme adulte sur deux (50 %) et jusqu’aux deux tiers des jeunes garçons de moins de 25 ans (67 %) déclarent avoir déjà reproduit des scènes ou des positions vues dans ces films.

Un imaginaire violent et rétrograde

Des chiffres qui ont des implications dans la vie au quotidien et sur la sexualité naissante de ces ados ou tous jeunes adultes. Solitaires devant ces images à caractère masturbatoire, ils sont nombreux à n’avoir ni la maturité intellectuelle, ni la distance nécessaire pour porter un regard critique sur ces vidéos souvent violentes, sexistes, dénigrantes, rétrogrades véhiculant des représentations physiques irréelles. On est bien loin des cours d'éducation sexuelle de secondaire, qui eux, sont soit absents, soit has-been. Résultat : 54 % des jeunes filles sont complexées (pilosité, poitrine, vulve ...) après avoir vu un film X. 51 % de jeunes de 25 ans ont déjà complexé sur la taille de leur pénis en regardant un film porno. Et la pression pour être “un bon coup” impacte fortement l’image et l’estime de soi des uns et des autres. Le respect, le consentement, la complicité sont des notions lointaines pour nombre d'entre eux.

Devant ces constats, l’Arcom entend bien renforcer la loi de juillet 2020 sur l’obligation du contrôle de l’âge à l’entrée des sites X. Elle aurait ainsi les pleins pouvoirs pour bloquer ou déréférencer un site porno qui n’aurait pas respecté l’injonction d’interdiction aux mineurs, sans passer par le juge.