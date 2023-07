Comment les ramens, plats populaires japonais, ont trouvé leur place dans la gastronomie belge

Un ramen shop à Bruxelles comme à New-York !

En Belgique, Guy Quirynen compte parmi les pionniers du ramen. Umamido, l’enseigne au renard graphique propose depuis 10 ans des bouillons comme là-bas cuisiné avec des produits locaux et de qualité. “À part les sauces importées du Japon”, détaille le patron qui fut un temps responsable des fonds de sauce dans un restaurant doublement étoilé, De Slagmolen. Avant de partir en stage au Japon, ce qui changea le cours de sa vie. “Je marchais dans les rues de Kyoto et j’ai eu une petite faim. Je suis tombé sur un célèbre magasin de ramens et j’ai goûté aux saveurs umami. Je n’avais connu un tel délice nulle part ailleurs sur le continent ! J’étais complètement fasciné et c’est ainsi que tout a commencé…”, raconte-t-il. En 2013, de retour, il lance une petite échoppe à deux pas de Flagey à Bruxelles. Un pari : ces plats de “soupe” qu’on mange à coups de grands slurp, en s’éclaboussant régulièrement au moment de piocher le solide dans le liquide, ce plat asiatique plaira-t-il aux Belges ? Le succès d’Umamido et de bien d’autres restos de ramen comme Takumi, Menma, Kokuban ou encore Samouraï Ramen apporte la réponse.

Aussi incontournable que les sushis ou le waterzooi

Et aujourd’hui, ont-ils toujours le vent en poupe ? Les 7 Umamido belges vont être rejoints par 2 autres d’ici 1 an et il en existe déjà 4 en Suisse… “Le concept du ramen est parti pour durer : c’est tellement bon avec ce goût umami, c’est chaud, c’est un plat complet et sain”, énumère Guy, “Il se développe de plus en plus, maintenant, on peut en préparer à la maison, on le choisit avec ou sans viande… Cela devient aussi incontournable que les sushis et les rice rolls”.

Pour les 10 ans de son entreprise, le cuisinier et homme d’affaires a marqué le coup : il a invité à cuisiner avec lui dans son atelier.. un New-Yorkais, Ivan Ramen. Le seul Américain à avoir réussi l’exploit d’ouvrir un snack de ramen dans la capitale japonaise et de s’inscrire comme l’un des spécialistes de ce bol adoré des Japonais. Il en possède désormais deux et a ouvert sa première adresse à Big Apple en novembre 2013. Carton total. Dans le même temps, s’ouvrait la petite adresse bruxelloise !

Ramen froid, bao et bientôt bouillon à part

Un bun au poulet frit et croustillant avec de la poire et une sauce piquante : un nouveau snack pour cet été. ©Umamido

Cet été, Umamido propose deux nouveautés dont un ramen froid au yuzu connu au Japon sous le nom de Hiyashi Chuka, et un pain bao au poulet frit avec de la poire et une sauce piquante au kimchi. Et bientôt à la carte, le tsukemen avec un bouillon corsé chaud à verser soi-même dans son bol. Guy Quirynen qui se sent toujours aussi cuisinier qu’entrepreneur adore développer une fois par saison de nouvelles recettes autour de son plat fétiche, mais il se revendique aussi de la tradition. “À part qu’ici, on met plus de légumes, je dirai. Et surtout nos ramens atteignent les 700 grammes. C’est un vrai plat alors qu’au Japon, on les mange comme des snacks, ils sont donc plus petits.”

Pour continuer à faire connaître les saveurs et les gourmandises de la street food japonaise, l’Anversois installé à Bruxelles a ouvert Roru avec sa compagne, Luiza Tendler, qui sert des rolls et rice bowls. Des petits plats bien régressifs, super-goûteux et originaux. À découvrir au Fox, le nouveau food-court de Bruxelles.