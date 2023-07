Pourquoi c'est si important de mettre les bonnes photos de vous sur les sites de rencontres

On pourrait résumer sa conclusion par : “Qui se ressemble s’assemble”. En fait, l’homme a une propension naturelle à être attiré, sexuellement ou non, par les personnes qui lui ressemblent.

”Notre expérience a reposé sur 682 participants et 2 285 interactions de speed-dating où les participants du sexe opposé ont interagi pendant trois minutes”, souligne l’autrice de l’étude Amy Zhao. La moitié de ces face-à-face étaient organisés entre les volontaires de la même ethnie et l’autre moitié avec des partenaires d’ethnies différentes.

Après chaque rencontre, les participants devaient s’évaluer l’un l’autre concernant l’attractivité du visage, la gentillesse et la compréhension mutuelle. “Nous avons constaté que les participants évaluaient les partenaires qui avaient des visages géométriquement moyens et des visages similaires au leur comme plus attrayants”, explique la chercheuse. La similarité prenant même le pas sur l’attractivité du visage puisque l’étude a pu remarquer : “les personnes ayant des traits de visage similaires se sont mutuellement évaluées comme semblant plus gentilles, quelle que soit leur origine ethnique”.

Sentiment de parenté qui met à l’aise

Nous sommes attirés plus naturellement par ceux qui nous ressemblent. ©Shutterstock

L’intérêt de cette étude réside d’une part dans le nombre conséquent de volontaires et d’autre part dans le fait que c’est la première à utiliser des interactions en face-à-face où les participants ont pu s’évaluer en personne. “Nos résultats suggèrent que les visages qui se ressemblent suscitent un sentiment de parenté, ce qui amène les gens à se sentir à l’aise, à se familiariser et à appartenir à ceux qui leur ressemblent”, conclut l’article.

Un postulat que l’on peut vérifier dans la réalité de la vie : il n’est pas rare de voir des personnes en couple apparaître de plus en plus similaires au fur et à mesure qu’ils vieillissent, le mimétisme s’ajoutant à une ressemblance de base ! Et, pour en revenir aux rencontres en ligne, apparaître sous un profil qui vous ressemble pourra plus facilement attirer une personne qui se reconnaît inconsciemment dans la photo.

Et les phéromones alors ?

Cependant, si l’attractivité des traits du visage joue, il ne faudrait pas oublier ce “Je-ne-sais-quoi” qui va faire pencher la balance vers tel ou telle partenaire. De manière scientifique, cela s’appelle les phéromones, ces molécules chimiques que chaque personne dégage et qui ont une incidence sur le comportement notamment sexuel d’autres personnes… mais pas toutes de la même façon ! Là où certains entreront directement dans un rapport de séduction, ou en tout cas dans un rapprochement agréable, d’autres auront une sorte de “répulsion”. Les phrases du style “Je ne peux pas le sentir” ou encore “je l’ai dans le pif” sont significatives à ce propos !

Or bien souvent, c’est un autre dicton qui peut résumer ce phénomène de sélection olfactive : “Les opposés s’attirent” ! En fait les phéromones ont été utiles dans le cadre de la survie de l’espèce en maximisant le potentiel génétique d’un.e partenaire via le CMH (Complexe Majeur d’Histocompatibilité). Une étude restée célèbre a démontré que les femmes préféraient les hommes dont le CMH est le plus éloigné du leur. Question de renforcement de l’immunité…

Les phéromones sont volatiles mais invisibles bien sûr et inodores pour l’odorat humain “ordinaire”, même si leur décodage passe par l’olfactif. En fait, elles sont excrétées par nos fluides ou notre air : sueur, sperme, cyprine ou encore haleine et souffles. La chercheuse Linda Buck, biologiste et prix Nobel de médecine en 2004 qui a beaucoup travaillé sur le sujet a d’ailleurs émis une hypothèse concernant “l’ultra-moderne solitude” actuelle. On a de fait tellement peur de dégager des odeurs fortes ou désagréables que l’hygiène a pris le dessus. Moins de transpiration, d’odeurs corporelles, d’haleines sans menthe ? Moins de signaux pour se “reconnaître”…