Première Miss Pays-Bas transgenre, Rikkie Kollé a fait l'histoire et ira au concours Miss Univers

”I DID IT ! […] J’ai rendu ma communauté fière et j’ai montré que c’était possible”, a-t-elle rapidement réagi sur son compte Instagram. ““Je suis une femme trans et j’aimerais partager mon histoire, mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi. […] Et où que tu sois dans le monde, je veux être là pour toi et être l’exemple qui m’a moi-même manqué quand j’étais un enfant.”

Un modèle avec une opinion claire et forte

La lauréate est loin d’être une inconnue chez nos voisins bataves, c’était loin d’être gagné. En 2018, Rikkie s’était déjà fait connaître grâce à l’émission “Holland Next Top Model” où elle était allée jusqu’en finale. Elle était alors la deuxième transgenre à participer à ce programme populaire.

En s’inscrivant à ce concours de beauté traditionnel mais prestigieux et qui met sous les feux de la rampe une jeune femme pendant un an, elle savait ce qu’elle faisait. “J’ai lu ce que cela signifie exactement d’être Miss Pays-Bas. Après tout, c’est plus qu’avoir un joli visage et les gens se trompent parfois. Vous êtes un modèle avec une opinion claire et forte. Je prends des cours de passerelle supplémentaires et réfléchis chaque jour à la meilleure façon de transmettre mon histoire et mes points de vue”, expliquait-elle au magazine Winq Nederland.

Un engagement qui va plus loin que la communauté queer

Rikkie Kollé sait cependant qu’elle “ne convaincra pas tout le monde”. Mais "la réalité est que toute la communauté queer est attaquée, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. Les gens sont maltraités, menacés et même tués", dénonce-t-elle. La jeune femme voulait au départ alerter sur les soins transgenres où les listes d'attente sont de plus de trois ans. Mais elle veut désormais s'engager. "Je veux, non, je dois m'engager !" car il y a un gros travail d’éducation pour une société plus inclusive et une ouverture d’esprit individuelle qui ferait comprendre que "tout le monde est égal" …

Tête bien faite, la nouvelle Miss entend néanmoins vivre cette année en tant que Rikkie, une jeune femme au physique fascinant, représentante de son pays durant un an. C’est à ce titre qu’elle participera au concours Miss Univers au Salvador.