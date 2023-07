Cristal, une brasserie qui contribue à relancer la culture de l'orge belge

De plus en plus de petites brasseries belges choisissent désormais l'orge belge mais c'est la marque de pils Cristal,qui travaille depuis quelques années avec Arvesta, spécialisé en agriculture et horticulture qui est le plus gros utilisateur. 74 agriculteurs locaux (soit 460 hectares et 3 000 tonnes d'orge brassicole durable par an) travaillent pour Arvesta et Aken Maes. En même pas un an, la proportion de bières Cristal brassées à partir d'orge brassicole locale est passée d'une bière sur trois à deux bières sur cinq. Et en 2025, la brasserie ambitionne d'atteindre le ratio d'une bière sur deux. En attendant, "en 2023, notre bière contient aussi environ 70 % de houblon belge", se réjouit Ellen Mertens, la maître brasseur Cristal, "pour la rendre aussi durable que possible, du grain à la pompe à bière. "

On assiste à un essor économique important de l'orge brassicole sur les terres agricoles belges. ©SedranJPhotography

Notons aussi le lancement de la première bière pils "100% régénérative" de Belgique du Brussels Beer Project (BBP). Un terme légèrement marketing pour signifier que l'ensemble de l'orge maltée utilisable provient du réseau local. Une initiative qui vise à "soutenir le développement économique des agriculteurs belges, mais également à réduire la dépendance de toutes les brasseries belges à l'égard de l'orge importée", selon les fondateurs.

Des IPA Cristal Lagunitas depuis mai

La même démarche qu'a lancé la brasserie Alken Maes il y a quelques années avec sa bière emblématique. La Cristal, produite à Alken par la brasserie du même nom qui vient de fêter ses 100 ans, se décline en Cristal Original et Cristal Xtra. Cette dernière est brassée avec un mélange de trois céréales et non filtrée pour lui donner "plus de goût", ce que réclament les clients, selon le brasseur. La brasserie a aussi investi de manière conséquente dans une installation dry hopping. Ce qui lui permet de proposer des IPA, ces bières extra-houblonnées en vogue ces dernières des années. La Lagunitas est "une IPA américaine de Californie, avec un taux d'alcool de 6,2 %, qui associe une saveur d'agrumes rafraîchissante à des notes subtiles de caramel", détaille Ellen Mertens.

La marque se positionne ainsi sur un créneau original en mettant en avant son côté durable et local. Ce qui lui permet d'une part de grignoter des parts de marché sur les autres pils davantage "3e mi-temps" avec une image plus qualitative et surtout plus "belge". Mais aussi sur les bières locales et durables des micro-brasseries avec des prix moindres. Elle peut en effet compter sur un réseau de commercialisation étendu puisqu'on la trouve autant dans les rayons des supermarchés qu'au fût dans l'horeca.