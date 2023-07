Les diabétiques, de plus en plus nombreux, sont davantage touchés que les autres par des troubles sexuels

Cette maladie silencieuse peut conduire à toutes sortes de problèmes de santé tels qu'un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale. On le sait peu mais elle a également un impact conséquent dans la vie intime. C'est ce qu'a pu constater une enquête menée par OpinionWay pour un laboratoire pharmaceutique, Roche Diabetes Care.

Près de 60 % des patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 vivant en couple rencontrent des difficultés dans la sphère intime. 35 % disent connaître une baisse de libido. 32 % des hommes interrogés font état de troubles de l’érection, tandis que 27 % des femmes diabétiques constatent une sécheresse vaginale. Et chez les personnes ayant un diabète de type 1, la situation est encore plus flagrante puisque 80 % d’entre elles affirment rencontrer ce type de difficultés intimes.

Inconscients des conséquences intimes

Les personnes souffrant de diabète se soignent et parlent régulièrement de leurs difficultés et de leur maladie avec leur partenaire, établissant ainsi une communication qui les aide au quotidien pour 3/4 d'entre eux et 68% trouvent qu'il est facile de parler de ce à quoi ils font face : alimentation contrôlée, activité physique renforcée, traque du sucre... En revanche, ce qu'ils abordent bien moins, ce sont les difficultés qui se sont installées subrepticement dans leur vie intime (1/4 seulement). Or, la parole concernant la santé sexuelle du couple est très utile. Elle permet d’une part de se rendre compte qu'un souci existe et qu'il peut être une conséquence de cette maladie spécifique. Et d'autre part, en dédramatisant la situation, le couple pourra envisager des solutions (jeu, utilisation de lubrifiant, médicaments pour l’érection, consultations sexo).

Mais pour ce faire, la prise en charge des patients diabétiques doit aussi englober “les questions liées à la vie intime. Il est donc important que les professionnels de santé soient sensibilisés à ces problématiques spécifiques. Ils peuvent jouer un rôle important en orientant le patient diabétique vers un sexologue qui saura les conseiller sur les stratégies à adopter”, explique ainsi le Dr Sébastien Doerper, chef d'un service de santé sexuelle.