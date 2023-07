L'aspartame, peut-être cancérigène, est partout : la preuve avec ces dix produits emblématiques

À lire aussi

Cette classification alarmante de l'édulcorant au pouvoir sucrant 200 fois plus fort que le sucre blanc avait alerté l'opinion même s'il fallait attendre le 14 juillet pour qu'elle soit confirmée. Elle l'a été, l'OMS rendant public l'avis d'un panel d'experts. La décision de placer l'aspartame dans ce groupe a été "prise sur la base des indications limitées relatives au cancer chez l'homme, en particulier, pour le carcinome hépatocellulaire, qui est un type de cancer du foie" a souligné l'institution.

Cela dit, le docteur Francesco Branca, directeur du département Nutrition, santé et développement de l'OMS s'est voulu rassurant : "Nous ne conseillons pas aux entreprises de retirer leurs produits et nous ne conseillons pas non plus aux consommateurs d'arrêter complètement leur consommation", a-t-il ainsi déclaré. Des indications limitées ont aussi été observées concernant le cancer chez les animaux de laboratoire. Mais, selon le Dr Branca, des études supplémentaires sont nécessaires "pour clarifier davantage la situation".

La dose journalière admissible a été fixée à 40 mg par kg de poids corporel et par jour. Ainsi, un adulte pesant 70 kg devrait consommer 9 canettes de soda light contenant 200 mg d'aspartame par jour pour dépasser la dose journalière admissible, en supposant aucun autre apport en aspartame provenant d'autres sources alimentaires.

Et c'est bien là que pourrait se situer le risque pour certains : l'aspartame, sans valeur nutritive, a été commercialisé il y a près de 50 ans aux Etats-Unis et est massivement utilisé depuis les années 80. Car si l'on pense évidemment directement aux sodas "light" ou aux "sucrettes", on en retrouverait aussi dans plus de 6000 produits ! Autant dire qu'on en ingère sans même le savoir... Si on ne regarde pas la composition des produits. Car une directive européenne oblige les fabricants à faire figurer sur les produits le code E951 ou le mot "aspartame". La mention "contient une source de phénylalanine" signale également sa présence.

L'aspartame peut être intégré aux aliments "light" (yaourt, sauces, condiments, ...) aux plats préparés, aux substituts de repas, aux chewing-gums et bonbons, à la gélatine, gelées et confitures allégées, aux crèmes glacées et aux céréales pour petit-déjeuner. Il s’agit dans la majeure partie des cas d’aliments ultra-transformés. Si, sur le produit il y a l’indication "sans sucre", il y aura de forte chance de trouver de l’aspartame dans sa composition.

On peut aussi en trouver dans les médicaments (Augmentin, Rhinatiol en sachets, Dafalgan codéine en comprimés, Calcium Sandoz,...), et d'autres produits comme... le dentifrice.

Voici encore des produits ou aliments (dans leur version faible en calories) qui peuvent en contenir auxquels on ne pense pas : les chips, les chocolats, les eaux aromatisées, les sirops pour aromatiser, les pastilles de menthe

