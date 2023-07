Fesses oversized, seins XXL et bouches canard : has-been ! Les tendances esthétiques s’inversent

Des fesses pour twerker

Chanteuses, influenceuses, personnalités de la télé-réalité font marche arrière. Les célèbres silhouettes en sablier avaient été popularisées par les chanteuses et danseuses qui twerkaient comme des déesses avec leurs fesses ultra-rebondies ou par les mondialement célèbres sœurs Kardashian, Kim et Khloe. Cardi B, a annoncé récemment sur Instagram avoir fait retirer 95 % des implants en biopolymères de son fessier. Même les K. Sisters qui portaient à elles seules quasi l’ensemble des possibilités du lipofilling volumateur ont doucement dégonflé : “On a l’impression qu’elles se font retirer de la graisse”, remarque le Dr Oren Marco, chirurgien esthétique.

November 12, 2014 - New York, New York, United States: Kim Kardashian, social media celebrity and wife of musician Kanye West posed nude for the winter cover of PAPER magazine. Kardashian is trying to show that her very ample booty is everything it's cracked up to be. With over 25 million Twitter followers, the publication of the images has caused a huge internet fire storm. (Polaris) © PHOTO NEWS / PICTURES NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS *** local caption *** 04987092 ©Photo News

Ainsi le Brazilian Butt Lift (jamais confirmé) de Kim Kardashian se fait moins voyant. Ce lifting brésilien des fesses, consiste en des injections de graisses prélevées au niveau du ventre ou des hanches. Une intervention délicate et coûteuse qui avait pourtant progressé de 77,6 % entre 2015 et 2019, selon une étude de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Du jamais vu pour aucune autre intervention de chirurgie esthétique ! Qui a cependant du plomb dans l’aile puisque les corps sains et aux courbes naturelles des 90’s reviennent au galop (comme la musique et la mode… tout est cyclique !)

Mais si “les procédures cosmétiques du type injections d’acide hyaluronique ou de botox se résorbent toutes seules petit à petit”, comme l’explique Bernadette Ibrahim, médecin esthétique pour les centres de médecine esthétique et d'épilation laser Lazeo, une opération chirurgicale ne s’inverse pas facilement : on ne connaît jamais vraiment la capacité de rétraction d’une peau tirée et pour le BBL, “l’aspiration de la graisse là où on trouve des muscles et des nerfs est dangereuse”, selon le Dr Marco. On ne peut pas revenir au point de départ où alors en multipliant les actes chirurgicaux qui ont un prix certain.

Des demandes raisonnables

Heureusement, en Europe et donc en Belgique, les préférences esthétiques n’ont jamais été extrêmes, Sauf pour certaines starlettes de télé-réalité ou quelques exceptions extraordinaires et médiatisées. La demande est de corriger ou de prévenir les signes de l’âge ou encore de sublimer une ou plusieurs parties du visage. La grande majorité des patients insistent sur “un effet naturel”.

Et en ce sens, la médecine esthétique attire davantage. Pour son côté non invasif, la résorption dans le temps des acides hyaluroniques ou botox injectés, et “les médecins esthétiques sont des professionnels qui, après analyse, iront progressivement au niveau des volumes injectés, pas plus d’un millilitre en une fois”, souligne le Dr Ibrahim. Cette possibilité de “doser l’acide permet de restaurer les volumes ou d’effacer quasiment les rides avec du botox sans déformation.

Les progrès scientifiques sont aussi continus dans ce domaine, initiés au Brésil, pays des interventions esthétiques s’il en est ! “De nouvelles techniques d’injection permettent d’harmoniser un visage avec des avant/après spectaculaires et naturels. Et des injections aux résultats bien plus nets”, explique Bernadette Ibrahim. "Même les jeunes entre 20 et 30 ans que je voyais venir régulièrement avec une photo Instagram le font de moins en moins". Ce qui a la cote indubitablement ces derniers temps : “Les Russian Lips qui permettent de repulper la bouche avec un effet ourlé en hauteur mais pas gonflé comme c’était le cas à la canule, qui donnait un résultat pas si net et une duck face”, indique la professionnelle, “à tout âge”. L’atténuation du sillon naso-génien avec de l’acide hyaluronique est un des actes anti-âge les plus demandés.

Ainsi que le travail sur la ligne mandibulaire : sous le menton et/ou au niveau des pommettes “On me demande un ovale du visage comme Angelina Jolie ou Bella Hadid. Grâce aux fils tenseurs et inducteurs de collagène dont la durée de vie est d’au moins un an, on a un résultat immédiat et rajeunissant pour un acte rapide et non invasif”. Et le skincare avec un boom du microneedling.