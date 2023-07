Les pastèques, melons, pêches, abricots : est-ce bon d’en manger à volonté ?

Intestins sensibles, ça peut gonfler

D'une part, les fruits d'été sont très riches en fibres. Pour les intestins sensibles, il faut y aller mollo. Ou mieux : "les manger en entrée, au moins 30 minutes avant le repas. Ou en faire la base du repas : avec de la feta et autres légumes et légumineuses", conseille cette nutritionniste. "Ou carrément bien après, pour le goûter". Et ce, pour qu'ils ne fermentent pas dans les intestins. Sinon flatulences et ballonnements arriveront à coup sûr. A noter aussi qu'une consommation de plus de 50 g de fructose (équivalent de 800 g de pommes) par jour peut causer des ballonnements, des flatulences et diarrhées.

À lire aussi

Et comme on l'a dit, ils sont aussi riches en goût. Et qui dit goût dit soit gras, soit sucre (soit épice). Les fruits ne contiennent aucun lipide mais des glucides sous forme de sucre, le fructose.

Heureusement, il y a des fibres

Bien sûr les fruits n’ont rien à voir avec les produits ultra-transformés, snacks trop gras et trop sucrés qui sont les causes de la malbouffe ! Mais est-ce que le sucre des fruits peut être comparé au sucre raffiné, avec les mêmes conséquences : pic glycémique suivi d’une chute rapide du taux de sucre dans le sang qui mène à la fringale et aux comportements alimentaires irrationnels qui font grossir au final ? Ou encore si l’on en mange trop, stockage du sucre non "brûlé"…

En fait, pour ce coach alimentaire : “Le fructose est aussi mauvais que le saccharose !” Ce dernier, qui compose le sucre “blanc”, est en fait composé de 2 sucres simples : le glucose et le fructose. Sauf que… ces fameux fruits contiennent beaucoup de fibres (et quelques protéines à l’effet rassasiant). Ce qui le rend “bien plus tolérable par notre organisme en ralentissant son absorption. Ce qui diminue sa charge glycémique”. Donc, évitez les jus de fruits sans pulpe et si vous avez une glycémie très réactive, vérifiez la charge glycémique des aliments. En matière de fruits, c’est le raisin qui a la charge la plus haute. Ouf, problème reporté à l’automne !