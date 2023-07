Notre série d’été sur les petites stations du littoral : Middelkerke, la petite qui voulait devenir “l’Empire du Milieu” ! (3/6)

À lire aussi

L’ex-Mouscronnoise a adopté Middelkerke qu’elle connaît comme sa poche depuis qu’elle a 14 ans et son naturel enjoué et sociable a fait le reste. Son endroit, elle l’a voulu à son image : belle carte, bons plats, accueil souriant et la cuisine est ouverte de 11h à 22h. “Et c’est l’un l’un des endroits où on peut encore boire un verre même tard le soir, et ça se sait parce que c’est rare ici”.

Anne Rigole, ici sur la plage de Wenduine a adopté Middelkerke depuis ses 14 ans ! A moins que ce soit l'inverse... L'enthousiasme qu'elle montre pour sa commune est communicatif. ©Antoine LARSILLE

Elle est notre “ambassadrice” pour nous faire découvrir la nouvelle jeunesse de celle qui compte parmi les premières stations balnéaires de la côte belge, au début du XIXe siècle. Une petite station à l’origine mais qui a désormais tout d’une grande. Catégorisée parmi les communes les plus familiales de la côte, avec une grande animation sur la plage pour les enfants et familles, Middelkerke s’est étoffée pour ses résidents depuis quelques années, comme nous le montre Ann : le nouveau complexe sportif regroupe depuis peu une piscine, un fitness, un centre de padel, un bowling, un karting. L’été, c’est juste à côté qu’ont lieu les concerts sous chapiteau de la Pop-Up Arena Proximus. À deux pas du centre.

Et il se pourrait qu’une discothèque prenne place dans le bâtiment occupé actuellement par le casino temporaire… À ça, on rajoute un centre-ville aux nombreux commerces et aux boutiques de mode, déco et concept-stores attractifs et on en oublierait presque ce qui fait l’actualité depuis des mois…

Un avenir international voulu par le bourgmestre

Car Middelkerke est à une croisée des chemins. Et devrait se développer de façon exponentielle dans les prochaines années. La raison : le vieux casino a disparu et, à sa place, au centre névralgique de la commune, donnant sur la digue et la plage un tout nouvel espace devrait ouvrir pour Noël 2023. Et pas n’importe lequel : “De Bolder” – “Le Bollard” en français. Un bâtiment construit par l’équipe d’architectes Nautilus qui comprendra une salle de jeux (casino), une salle d’événements pour 1.700 personnes, un hôtel de 60 chambres sur 4 étages, un parking souterrain de 200 places et un restaurant avec terrasse d’où on pourra avoir une vue grandiose sur la mer.

Situé en face de la place Epernay, il sera haut de “seulement 6 ou 7 soit seulement 25 % de sa surface totale, le reste étant sous la digue. Le bâtiment est futuriste, comme une toupie posée sur une place qui fait la part belle au piétonnier et à la végétation si l’on en croit les maquettes animées qui circulent. Le bourgmestre et député Jean-Marie Dedecker, personnalité politique flamande bien connue, n’est pas peu fier de cette opération d’envergure, à 50 millions annoncés. Seul lieu de toute la côte où l’on pouvait construire devant la digue, le Bolder devrait donner un cachet international et attirer un tourisme du même acabit. Les ambitions sont grandes : "Middelkerke va devenir le Saint-Tropez de la Côte belge, mais à dimension familiale, selon son bourgmestre.

Une digue moderne et douce

Et pourtant, même si les travaux vont bon train, pour l’instant, on peut clairement avancer que la digue n’est pas des plus accueillantes sur ses 7 km (c’était début juin, Ndlr)… Car dans la foulée, on rénove toute la digue. Pour voir à quoi cela ressemblera, Anneke nous emmène à Westende. Dans cette petite station tranquille qui a gardé son charme suranné (merveilleuse Rotonde du Grand Hôtel Bellevue, si photographiée !), la surprise est de taille. S’étend une digue méconnaissable, couleur sable, et avec du sable, agrémentée de 20 000 plantes dunaires. Et plus sûre puisque construite en deux étages” : La digue elle-même, tonalités sable et matériaux modernes accueille piétons et cyclistes.

La conception de la nouvelle digue, composée de plus de 20 000 plantes, est l'œuvre de Philip Moyersoen, le créateur de MOP Urban Design. Elle a été officiellement inaugurée fin juin. ©MOP Urban Design

Pour une intégration encore plus naturelle à l’environnement balnéaire, mobiliers publics et terrasses sont faits du même bois. Chaque établissement gardant bien sûr son style et son ambiance. En contrebas, un chemin pour promeneurs serpente, prenant de doux virages, agrémenté de végétation. Sorti de la zone urbaine, il se transforme en sentier de sable et cailloux et d’herbes dunaires. Il va ainsi jusqu’à Lombardsijde et rejoindra de même Middelkerke, soit 3 km de parcours aisé.

L’été sera “beach bars”

Pour cet été, celle que l’on pourrait bientôt appeler avec humour “l’Empire du Milieu” par son nom et son développement, compte donc sur un autre atout que sa “zeedijk” : sa plage et les nombreux beach bars qui l’émaillent : 5 à Middelkerke et 4 à Westende, ouverts d’avril à octobre. Le premier en venant d’Ostende, Pata Pata tout en planches blanches et coussins bleu turquoise nous emmène droit à St Barth la caribéenne et fait le plein au moindre rayon, qu’importe les travaux, pourvu qu’il y ait le soleil ! Un gros avantage puisque Middelkerke est la station qui en compte le plus à l’ouest d’Ostende : il en existe deux à Nieuport et c’est à Blankenberge et Knokke qu’il y en a le plus.

L'un des beach bars favoris de Ann : le Pata Pata, petit bout du monde, le dernier de Middelkerke avant Ostende. ©Facebook Pata Pata

