Comment faire le plein de légumes ? Voici les moins caloriques, les plus rassasiants et ceux... qui font maigrir !

Faisons donc un point complet pour redécouvrir absolument tous les bienfaits des légumes qui sont non seulement peu caloriques, plein de vitamines, de bons micro-nutriments, qui favorisent le transit, amoindrit les pics glycémiques et donc le taux de sucre dans le sang et le stockage sous forme de graisse. Mais ils sont aussi rassasiants et même brûle-graisse. On fait le tour de cette catégorie d'aliments qui pèse le moins lourd (au niveau prix) dans le panier de courses.

Les légumes à manger à volonté

Tous ! A la différence des fruits qui contiennent bien plus de glucides sous forme de sucres (fructose), les légumes ne font pas grossir. Mais bien sûr, c’est la façon dont on les prépare et dont on les accommode qui aura potentiellement tendance à les rendre caloriques. Un chou-fleur en béchamel ne se mangera pas à volonté… Au quotidien, comptez entre 400 et 500g de légumes, ce qui équivaut à une portion de crudités et de légumes cuits au déjeuner et au dîner, selon le coach en nutrition Damien Pauquet.

Mais qu'est-ce qui les rend si bons pour la santé et nous permet d'en manger à volonté ? Les légumes contiennent des protéines et des glucides, selon un ratio d’1/4. Ils ne contiennent pas de lipides et sont riches en vitamines, en minéraux ainsi qu’en eau, qui est leur principal composant. Leur grand atout, ce sont surtout les fibres qu'ils contiennent, en plus ou moins grandes quantité.

Et quel trésor ces fibres ! Ce sont elles qui permettent d’atteindre plus rapidement la satiété lors d’un repas. Prévoyez d’en remplir la moitié de votre assiette et mangez-les lentement. Les légumes riches en fibres (surtout les légumes verts dont les feuilles ont des tiges comme la salade, les épinards, …) sont aussi intéressants en combinaison avec des féculents : leurs fibres, là encore, vont jouer un rôle en évitant que le pic glycémique provoqué par l’apport des sucres contenus dans les pâtes, le riz ou encore les pommes de terre soit trop important. Le taux de sucre dans le sang sera donc moindre juste avec une petite salade en complément !

Les légumes qui contiennent le plus de fibres

Si l’on étudie de près ces fameuses fibres que contiennent tous les fruits et les légumes, on peut voir qu’il en existe des solubles et des insolubles. Les premières agissent comme des laxatifs de lest, en se gorgeant d’eau et en augmentant le poids des selles. Les secondes ne sont que très peu digérées par l’organisme, elles forment donc un filet dans le bol alimentaire et augmentent le volume des selles. Ce qui améliore naturellement le transit intestinal.

Les légumes d'été les moins caloriques

1. Le cresson de fontaine : 14 kcal/100 g.

2. La laitue : 14,3 kcal/100 g.

3. Le radis rouge : 14,5 kcal/100 g cru.

4. Le concombre : 14,7 kcal/100 g pour la pulpe ; 15,6 kcal/100 g pour la pulpe et la peau.

5. La courgette : 16,5 kcal/100 g crue ; cuite : 23 kcal/100 g.

6. Les pousses d’épinard : 18,3 kcal/100 g. 7.

La tomate : 19,3 kcal/100 g crue ; 25,3 kcal/100 g cuite au four.

8. Le poivron vert : 26 kcal/100 g cru

9. Le haricot vert : 29,4 kcal/100 g cuit.

10. L’aubergine : 33 kcal/100 g.

Et côté légumes verts...

Ils renferment de nombreux nutriments bons pour la santé : caroténoïdes, isoflavones, sulforaphane, vitamines, minéraux…

1. Le fenouil : 13,7 kcal/100 g.

2. La blette : 14,7 kcal/ 100 g.

3. Le concombre : 14,7 kcal/100 g pour la pulpe ; 15,6 kcal/100 g pour la pulpe et la peau.

4. La mâche : 16 kcal/100 g.

5. Le chou chinois : 16 kcal/100 g.

6. La courgette : 16,5 kcal/100 g crue ; cuite : 23 kcal/100 g.

7. Le chou-fleur : 20,9 kcal/100 g.

8. Le brocoli : 23,5 kcal/100 g.

9. L’asperge : 26,6 kcal/100 g.

10. Le chou blanc : 36,5 kcal/100 g.

Les légumes rassasiants

Riches en fibres et/ou protéines, ce sont eux qui apporteront le plus rapidement cette sensation de ne plus avoir faim : la satiété.

Les légumes à calorie négative

Oui, cela existe ! En fait, l’énergie que doit dépenser l’organisme pour métaboliser et digérer ce type de légume est supérieure aux calories qu’il apporte. En augmentant cette thermogénèse, on oblige le corps à puiser dans ses réserves. Les réserves, ce sont les graisses.

Citron, brocoli, poivron, aubergine, colin, blanc de volaille, pomme, thé vert, maté…

Les légumes métabo-boostants

Ils possèdent des principes actifs qui vont stimuler notre métabolisme de base. Le métabolisme étant pour rappel la quantité d’énergie nécessaire à l’organisme pour assurer toutes les fonctions vitales lorsqu’il est au repos.

Le poivron, peu calorique et plein de vitamine C contient aussi de la capsaïcine, qui transforme les cellules adipeuses blanches, responsables du surpoids, en cellules brunes, celles qui entrainent une réaction thermogénique. Pareil pour les piments qu’on peut utiliser pour donner du goût à la place du sel, frais ou en poudre. Autre atout du poivron : il est peu calorique !

La pomme est riche en pectines, des fibres qui contribuent à normaliser les taux sanguins de cholestérol, de triglycérides et de sucre. Les pectines, insolubles forment un gel qui aide au transit intestinal et participe activement à l’élimination des graisses en excès.

Le maté, riche en caféine est une boisson diurétique qui active naturellement la combustion des graisses.

La chicorée. Riches en inuline, les fibres de la racine moulue de cette plante minceur aideraient à réduire les taux de glucose et de lipides sanguins. On peut la substituer au café ou, mieux, associer les deux, de façon à combiner les actions minceur de l’inuline et de la caféine.