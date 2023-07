Prix qui explosent, marché de l’occasion en plein boum: c’est la folie Barbie, pas seulement au cinéma !

40 ans plus tard, la quarantenaire avait des trains et des trains de retard et des valises de reproches sur son corps parfaitement irréel. Mattel a brainstormé pour renouveler le genre, incluant même le no-gender ! Résultat : des choix de morpholgie, de couleurs de peau, de métiers, même de handicaps. Coupes afro, petit embonpoint, roll-model, future maman ; atteinte d’une trisomie 21 ou de vitiligo, ou en fauteuil roulant Aujourd’hui, elle compte 50 nationalités différentes et il en existe 200 modèles. Plus d’un milliard de poupées ont été vendues depuis sa création. Le succès reste total. En devenant plus inclusive, elle est même devenue plus rentable.

Les morphologies différentes de Barbie, en 2016 ©Mattel Inc.

Des poupées pas données

Fin 1950, le modèle Original coûtait 3€. Désormais, la moins chère coûte 25 à 30€ chez nous. Et Mattel a profité de la sortie de “Barbie” avec Margot Robbie et Ryan Gosling et de sa promo XXL pour lancer poupées et coffrets.

Ken, décrit dans le film comme “Ken est c’est tout” en survêtement Disco coûte tout de même 74.99 €. Barbie en tenue western rose coûte le même prix 74.99 €. La moins chère atteint 49.99€, elle est parée d’une robe Vichy Rose. La Corvette Radiocommandée à piles se monte à 64.99 €. Le couple de la collection “Barbiestyle” s’affiche à 168.99€ !

Quant à la Barbie la plus vendue au monde, il s'agit de la Totally Hair "moulée en 1992. signe particulier : des cheveux longs jusqu’au pied. Vendu dans un emballage avec 15 accessoires et une tenue de rechange pour un prix aux alentours de 30€ en Belgique.

Lancée en 1992, la Totally Hair est toujours la plus vendue au monde. ©Mattel Inc.

Les Barbie d’occasion

Il y a de grosses disparités à la revente. Déjà entre Vintage (avant 1972, comme quoi les femmes de plus de 50 ans sont “priceless” !), et entre les anciennes et les autres. La Barbie Ponytail Numéro 1 (à partir de 1959) frôle les 2000 euros sans la boîte, et près de 5000 € avec une boîte en très bon état. Étonnamment, blondes et brunes sont au même argus.

La poupée Barbie la plus chère du monde a été achetée en 2010 aux enchères lors d’un charity pour la recherche sur le cancer du sein en Australie : 273 000 € pour la Stefani Canturi ce qui la rendait si unique était ses accessoires, dont des bijoux en diamant rose et une robe couture. On a déjà vu des modèles spéciaux en parfait état partir à plus de 20 000€ : celles des années 50 ou 60 surtout. Et les collectionneurs payent quelques centaines d’euros pour des poupées en édition limitée (milliers plutôt que millions) des années 70 à 90 dans leur boîte d’origine comme la Barbie Pink Splendor (1997) et la Barbie CitySmart (2003).

Chaque modèle possède imprimée sur le corps la date du moule initial. La poupée peut être plus récente que cette date mais pas plus ancienne, précise Info Collection. Les Barbie rares (et donc chères) sont les Barbie Vintage : Original, Numéro 1, fabriquées avant 1972. Enfin regardez bien le “body” de votre Barbie : les récentes ont une poitrine peu opulente et un nombril, pas les autres ! Utile aussi pour repérer une contrefaçon qui ne soigne pas les détails...

Le “Made in” est aussi intéressant : Globalement, les vintage sont Made in Japan, Mexique, Hong Kong, Taiwan ou Corée. Désormais c’est Chine, Malaisie, Philippines ou Indonésie.

Barbie Originale, la toute première en 1959. 27 450 $ : celle qui a été vendu aux enchères à l'état neuf. ©Mattel Inc.

Très chère Barbie

Barbie Elizabeth II pour le Jubilée de la Reine d'Angleterre en 2022. ©Mattel Inc.

La 2eme main explose avec le film

Nous avons demandé au site belge d’articles d’occasion 2ememain.be s’il avait constaté une augmentation des recherches concernant Barbie, ses dérivés et accessoires. Vrai miroir des tendances culturelles, ce site commercial n’a pas dû attendre la sortie du film le 19 juillet dernier pour voir les annonces et les demandes s’envoler.

”L’intérêt des passionnés et des collectionneurs de Barbie augmente considérablement et nous le constatons également dans les recherches sur 2ememain.be”, explique Aleksandra Vidanovski, la porte-parole. Depuis le début de cette année, le terme de recherche “Barbie” a été saisi 100 000 fois déjà ! “Nous nous attendons à ce que la Barbie-mania atteigne un sommet cette année, surtout quand on sait que le pic traditionnel des recherches – le St Nicolas et la période des fêtes de fin d’année – n’a pas encore été atteint”.

Aujourd’hui, il existe encore plus de 5 000 offres. De nombreuses poupées et accessoires sont même offerts gratuitement, comme une maison Barbie en bois de 30 ans, un mobil-home, bateau et vélo, ou encore la Coccinelle Volkswagen rose. A l’autre bout du spectre, une poupée Barbie Millennium dans un emballage non ouvert est proposée à la vente pour 1 500 euros. Ceux qui veulent décorer leur salon avec une peinture à l’huile colorée sur toile d’une Barbie hypnotisante (100cm x 100cm) doivent débourser 7 000 euros pour cela. Et côté basiques, a été à vendre une collection de plus de 40 poupées Barbie, comprenant des vêtements, la maison et l’iconique mobil-home pour 350 euros.

Les Barbie "inspirantes" des années 2020 ©Mattel Inc.

Reconnaître Barbie, la vraie (pas Cindy, ni Betty)

Il y a des dizaines de Barbie de contrefaçon qui pullulent sur les marketplaces. À première vue, la matière “pleine”, la forme du visage, du sourire, la qualité des cheveux sont de bonnes indications et les prix aussi : entre 10 et 15€, il ne s’agira pas d’une vraie… Si vous pouvez la manipuler ou lire les indications de son emballage, sachez qu’elle a un logo “MATTEL”. Elle possède aussi une date imprimée sur la fesse, le dos ou la nuque.

Barbie Entrepreneur ©Mattel Inc.

Les Barbie invendables

Barbie est aussi celle que les enfants ont adoré détester, martyriser, rendre méconnaissable, démembrer, … Le plus commun étant de lui couper les cheveux progressivement jusqu'à la boule à zéro (une façon de se rebeller devant tant de perfection ?), ou de les colorer au marqueur. Plus sournois : maquiller à l'indélébile en clown celle de sa soeur en cas de dispute. En demandant à droite à gauche, les souvenirs affluent : l’une les piquait avec une aiguille avant d’arracher les têtes. Qui pouvaient être remises, moyennant la perte de l’articulation et une Barbie sans cou, nettement moins élégante. Une autre avait pour habitude de percer les oreilles des beautés blondes avec une pince croco... la moitié de la tête y passait. La plus odorante des tortures : brûler leurs têtes sur la vitre du poêle ! Quand Déborah s’énervait, raconte sa maman, "elle les prenait par les cheveux et les tapait contre le sol".

Les mises en scène macabres ont aussi ponctué les aventures de Barbie au Royaume des enfants (pas) sages : enterrée vivante dans un champ un jour d’orage, pendue par les pieds au-dessus d’un seau plein de crabes. Une artiste photographe avait immortalisé Barbie dans chaque pièce de sa jolie maison… assassinée de façon épouvantable dans chaque lieu. Plus rouge que rose…