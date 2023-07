Cet été, enfin, les Belges prennent vraiment au sérieux la protection de leur peau: les ventes de crèmes solaires indice 50 en forte augmentation !

La bonne nouvelle, "c'est que les les Belges prennent la protection de leur peau au sérieux", se félicite Aline Légipont, pharmacienne chez Newpharma. Par rapport à l'année précédente, l'officine en ligne a pu constater en 2023 une augmentation significative de plus de 30% des produits solaires avec un facteur de protection 50. Soit une progression deux fois plus importante que celle enregistrée l'année précédente, qui était de 15% en 2022 par rapport à 2021.

À lire aussi

Réhydrater sa peau : un geste important

En revanche, la pharmacienne contrebalance ce bel intérêt par le fait que les dépenses pour les produits après-soleil ont en revanche fortement diminué : "Il faut rappeler que les soins après-soleil sont tout aussi importants. Après une exposition au soleil, il est indispensable de réhydrater sa peau en appliquant un produit adapté. C'est aussi un outil essentiel contre le vieillissement prématuré de la peau. Je rajoute qu'une alimentation équilibrée voire une supplémentation intelligente ne doivent pas être oubliées pour une peau belle et rayonnante".

Moins glam qu'une belle peau bronzée et rayonnante... la diarrhée ! Malheureusement, elle a fait son retour tout au long de l'année, se rapprochant d'une situation quasi-identique à celle d'avant la pandémie de Covid-19. En effet, au-delà de la "diarrhée des voyageurs" (la tristement fameuse tourista), les achats des produits contre les diarrhées sont à nouveau plus fréquents. L'hypothèse des professionnels de la santé : la levée des mesures des gestes barrières et l'utilisation beaucoup moins fréquente du gel hydroalcoolique. Pour maintenir son microbiote intestinal à l'équilibre, on parle de plus en plus de probiotiques et de leur rôle actif. Les belges semblent aussi sensibles à ce message puisque depuis la fin de l'année 2022, les probiotiques connaissent un regain d'intérêt sur le marché des compléments alimentaires, avec une augmentation de 30% par rapport à 2021.