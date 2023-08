Les dessous de Beyrouth : une liberté mise à nu par le photographe Fabien Dettori

Au-delà de la résilience dans un pays très conservateur et entouré voire menacé par la montée de l'islamisme radical, ces portraits dénudés et authentiques revêtent alors un sens politique fort. À contre-courant des images et reportages anxiogènes qui nous parviennent de ce pays, ce travail intitulé "Une touche de rose dans la poussière" se veut le messager d'un manifeste qui craint pour sa liberté. "J'ai eu un coup de cœur pour ces gens-là", nous glisse-t-il au sujet de ce peuple qui a perdu plus de 80 pour cent de son pouvoir d'achat. "Je suis impressionné et touché par ces gens qui continuent à créer, danser et exprimer leur besoin de liberté." Dans ces portraits de nu, Fabien Dettori (auteur de ceux de la mannequin belge engagée Marisa Papen), y voit un "cri de défense de leur liberté. Une femme qui se dénude affirme son pouvoir et c'est assez magnifique. Elle n'est pas dans la résilience, elle n'a juste plus d'autre solution que d'avancer. La liberté ne s'achète pas et elle est précieuse." En montrant la solitude de l'artiste sortant de scène ou cette communauté LGBTQAI + qui veut être visible (alors qu'elle est vue comme un danger supplémentaire), le peintre photographique français prouve ainsi que ces personnes existent après la corruption et l'explosion. "S'afficher, c'est prendre des risques mais il y a surtout la crainte que ça empire avec la montée de l'islamisme", conclut celui qui avait réalisé la dernière séance photo de l'acteur Philippe Nahon. "Même au niveau des femmes, des lois sont passées mais ce sont des lois en plastique et toujours patriarcales. Que ces filles se dévêtissent ou que les drag-queens s'affichent, cela devient un geste politisé au-delà de l'aspect artistique dans ces pays-là. On n'imaginerait pas cela en Iran alors que c'est juste à côté."

Portrait 1 : Diva Melancholia

"Diva est une drag-queen reconnue au Liban. J’ai tout de suite souhaité prendre le contre-pied de la facilité de faire un portrait de son personnage flamboyant. J’ai voulu capturer la poésie de la solitude que tous les artistes ressentent à leur sortie de scène. Mais on peut y voir également la solitude d’un pays abandonné politiquement et isolé."

Portrait 2 : Nana

"Nadine la modèle est arrivée dans le studio rayonnante. C’est un personnage solaire et spirituel. Elle s’est spontanément mise à danser à la façon des Derviches tourneurs qui font une danse transcendantale méditative. En tournant sur eux-mêmes, ils recréent un mouvement astral. Sur sa robe sont brodées en fil d’or une mosquée, une cathédrale et une Kalashnikov… Paradoxe entre cette danse de paix et ce symbole de violence. C’est peut-être cela qu’on appelle le paradoxe libanais."

Portrait 3 : Razeel

"Dans un pays qui peine à se détacher du patriarcat et qui lutte encore pour l’égalité des femmes dans la société, cette image se veut le symbole d’une liberté à travers la féminité assumée de Razeel. Cette image fait référence aux Venus Grecques."