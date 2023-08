Notre série d’été sur les petites stations du littoral : Bredene, nature envers et contre tout (5/6)

Bredene, c’est l’étape la plus nature du tour de la côte des petites stations. Elle aligne aussi les singularités : les sites de camping y sont nombreux et accueillent des habitués venus de Belgique, d’Allemagne ou des Pays-Bas pour la plupart. Elle est la seule commune côtière sans digue mais avec des dunes qui se poursuivent jusqu’à la petite ville. Et offrent un havre aux naturistes qui sont les bienvenus sur une plage qui leur est dédiée. Là aussi, ce fut une première sur le littoral.

Des cabines, des oyats, la nature pour une commune en même temps toute proche d'Ostende. ©westtoer

Des dunes et la mer, super ! Pourtant, à arpenter la plage, on se surprend à chercher quelque chose qui “manque”. La digue ! Heureusement, les cabines de plage, les quatre “bars de plage” pas bling bling pour un sou nous remettent les idées en place et comprendre le plaisir de profiter de “juste la plage” sur la côte belge.

Nudiste, campeur ou… chef algues

Un tour au Surfer’s Bar du Twins Club qui rythme la vie de la plage et nous voilà totalement réconciliée avec cette étonnante Bredene. Surtout qu’on nous explique l’existence non loin de la Kapelstraat, ses terrasses, ses restaurants et l’animation bon enfant du parc ‘t Paelsteenveld. Parfait pour les familles. On pousse jusque dans le petit centre, arpentant Duinenstraat. Avec un objectif… Nous voulions découvrir chaque station par le regard d’une personne qui l’aime et la connaît comme sa poche. Nous voilà donc en quête du restaurant “Le Homard et la Moule” pour rencontrer un homme aussi singulier que Bredene ! Donald Deschagt est le seul chef qui ne cuisine plus qu’avec des algues depuis 13 ans. Ce pionnier en Flandre est d’ailleurs reconnu internationalement comme le Seaweed Chef.

Donald Deschagt se rend souvent à la Kleine Strand près du Fort Napoléon à l'entrée d'Ostende. Il existe une petite "crique" aux rochers pleins d'algues. Un endroit à découvrir. ©Antoine LARSILLE

17 casseroles différentes

Pourtant attiré par la cuisine gastronomique (ses études d’hôtellerie à Ostende l’ont amené à des stages dans des étoilés en France), il retourne à Bredene à la mort de son père pour épauler sa maman dans cette institution des moules. Il y sert des moules, des croquettes, du poisson,… La Maison de la Moule” devint rapidement une institution à Bredene. On pouvait y manger toutes sortes de moules.

Mais la spécificité de l’endroit, c’est qu’elles étaient servies dans les casseroles. Une idée de la mère de Donald et une première sur la Côte, nous raconte-t-il. Le succès fut tel que tous les autres restaurants embrayèrent. Et il ne se démentit jamais. “30 ans plus tard, durant les mois d’été, mes parents faisaient 400 couverts par jour, c’était fou”. Quand Donald Deschagt reprit, il alla jusqu’à proposer 17 types de moules différentes !

13 000 sortes d’algues

Lorsqu’il le reprend en 1996, il l’appelle “Le Homard et la Moule” et y propose une cuisine de plus en plus raffinée. Sa rencontre avec Conner Janssens océanographe spécialiste des algues sera déterminante. Et si à l’époque, Donald connaît les nori, les wakame mais rien d’autre, 13 ans plus tard, son Zeewier Studio à Ostende est sur le point d’ouvrir, immense hangar sur la marina où il va pouvoir cultiver des algues, développer de nouveaux produits (on peut déjà trouver du pain, de la bière, du gin, des chips, des condiments en collaborations avec les artisans du coin), et recevoir les groupes qu’il sensibilise. “Il y en a 13 000 différentes dans le monde. J’en ai goûté mmh environ 300”. Son restaurant gastronomique où tout est cuisiné à partir de ce produit curieux a pris un tournant nouveau après le covid : il est ouvert le vendredi soir et le samedi soir… et c’est tout ! Le carnet de réservations est rempli jusqu’en 2024.

Tran-quille

Bredene est faite pour la balade. Sur la plage mais aussi au Spanjaardduin en direction de De Haan, l’une des plus hautes dunes à oyat du pays (28.6 m) ou dans la réserve naturelle D’Heye. On aime bien aussi la ferme-musée Turkeyenhof, dans sa maison de pêcheur. ©westtoer

Entre tout ça, il n’arrête pas. Et prend parfois une petite pause après une balade-cueillette (à Ostende, pas d’algues à Bredene !) pour aller au Twins Club. Pourquoi continuer un restaurant gastronomique dans cette petit rue commerçante de Bredene, “où les campeurs fréquentent peu les restaurants et encore moins le mien !” . D’un geste, le chef montre la grande salle. “Mes parents m’ont donné tout ça, c’est un fier cadeau. je ne peux pas quitter, je leur dois de poursuivre. Et puis, je voyage pas mal mais je suis un enfant d’ici, je n’aime que la nature et la tranquillité”. “Puur” Bredenois : il y passe ses… vacances !

