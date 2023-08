Saint-Malo : inspirons, expirons au Grand Hôtel des Thermes !

Après une histoire mouvementée (hôpital durant la guerre, puis laissé à l’abandon durant plus d’une décennie), le Grand Hôtel des Thermes qui trône tel un paquebot face à cette mer dont les vagues viennent régulièrement fracasser la digue, fête ses 60 ans d’existence. Du moins ses thermes (à l’origine appelés centre de thalassothérapie de Saint-Malo Paramé avant le rachat et l’impulsion innovatrice de Serge Raulic en 1981) qui ont fait et continuent à alimenter la réputation de cet établissement que de nombreux Belges connaissent. Pour ses soins (de la remise en forme à la perte de poids, à la cure maman/bébé…). Pour son spa le plus grand d’Europe (avec son parcours aquatonique). Pour son élégance (ses chambres spacieuses offrent tout le confort moderne, certaines permettent une vue époustouflante sur le baie). Pour ses restaurants, le Cap Horn gastronomique et la Verrière qui offre une carte goûteuse mais où la chasse aux calories est de mise.

Voici les trois raisons (même s’il y en a plus…) pour lesquelles un séjour dans cette baie magique au bord de la plage du Sillon, élue plus belle plage de France en 2022, nous fera vivre une parenthèse enchantée.

1. Des cures à la carte

Au fil des années, la thalassothérapie a évolué, s’est modernisée avec une multitude de soins qui s’adaptent à toutes et à tous. Avec la recherche de la nouveauté dans le domaine du bien-être : des biocéalgues au drainage marin en passant par le modelage sous affusion, près de 160 professionnels de la santé et du bien-être sont aux petits soins. Toute l’eau utilisée lors des soins provient directement de l’océan Atlantique via un système de pompage au large et un recyclage après utilisation. Toutes les cures proposées peuvent être trouvées sur www.le-grand-hotel-des-thermes.fr.

À nous de choisir entre les huit séjours dits courts et une vingtaine de vingt jours. De mer et capital santé à mer et plénitude en passant par mer et poids optimal et mer et détente, nous disposons dès notre arrivée d’un programme de 4 soins lissés sur une demi-journée. Il n’y a plus qu’à nous laisser faire. Avec un point quasi commun à tous les soins : la présence bienfaitrice de l’eau de mer. Durant les soins (ou avant ou après), nous pouvons aisément profiter de l’aquatonic, un parcours vivifiant mais aussi de la salle de fitness ou encore des saunas et hammams disséminés dans le plus grand spa d’Europe.

2. Des bénéfices à long terme

Outre les bienfaits immédiats qui nous offrent un sentiment de plénitude et de relaxation, une cure diffuse ses effets sur une longue durée. Notamment sur notre sommeil durant plusieurs mois. Perte de poids ou remise en forme, les cures permettent de nous reconnecter à notre corps. La famille Raulic, à la tête de cet établissement mais aussi de plusieurs autres à Saint-Malo comme Le Nouveau Monde, L’Antinéa ou encore le Saint-Malo Golf Resort, admet que deux périodes de l’année ont la cote auprès des clients voulant s’offrir une cure dépaysante : à la sortie de l’hiver pour entrer de plain-pied dans le printemps et en fin d’automne afin de se faire dorloter alors que les premiers frimas attaquent les corps.

3. Saint-Malo intra-muros

Même si le Grand Hôtel des Thermes, et notamment ses chambres spacieuses et qui donnent envie de s’y poser (surtout après que nous ayons suivi notre programme de cure…), rien ne nous interdit de découvrir la région. Parce qu’elle le mérite et constitue un atout supplémentaire pour venir dans ce coin de Bretagne. D’abord cette éblouissante ville de Saint-Malo (à 800 mètres à pied par la digue et le front de mer). Intra-muros comme on dit, autrement dit au cœur des remparts qui ont enfanté à la fois Surcouf et Châteaubriand, nous pouvons nous perdre dans les ruelles médiévales, faire du shopping, nous arrêter dans un des nombreux bars (à vin ou pas) mais aussi effectuer le tour de la cité avec un œil permanent sur cette mer qui a fait la richesse et la renommée de la ville. Si nous avons envie de bouger un peu plus loin, n’hésitons pas à pousser une pointe jusqu’au cap Fréhel, Dinan, Dinard ou encore Rennes.

6 cures iconiques

Mer et détente

Des soins signature thalasso qui durent longtemps. Objectifs : apaiser les tensions, être mieux dans son corps, évacuer le stress. Une cure lâcher-prise.

Six jours/24 soins.

Mer et Capital santé

Trois médecins et dix kinés ainsi qu’une piscine dédiée aux soins. Objectif : soulager durablement les pathologies articulaires et musculaires. Prise en charge personnalisée.

Six jours/24 soins.

Mer et Plénitude

Cinq soins spa en complément de dix-neuf soins thalasso. Une parenthèse de bien-être pour une relaxation durable. Allie excellence spa/thalasso et ligne de cosmétiques signature.

Six jours/24 soins.

Mer et Poids optimal

Une cure qui recueille du succès et pour tous les âges. Après un bilan nutrition santé personnalisé, ce séjour doit servir de déclencheur de la perte de poids grâce à la complémentarité entre les soins thalasso ciblés et des activités physiques adaptées.

Six jours/24 soins.

Mer et maman bébé

Unique en thalasso : le club enfant ! Le Grand Hôtel des Thermes de Saint-Malo a innové il y a plus de 30 ans en créant cette cure qui fait autant de bien à la maman qu’au bébé.

La cure peut être adaptée au fil du séjour.

Six jours/21 soins.

Mer et Harmonie

Un séjour qui mélange soins de thalasso, comme la réflexologie émotionnelle et les modelages spa, à des séances de relaxation et de développement personnel. Objectif : retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit.

Six jours/dix-neuf soins.