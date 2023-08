Notre série d’été sur les petites stations du littoral: Zeebruges la portuaire qui se rêve californienne (6/6)

La valse incessante des porte-conteneurs dans le port de Zeebruges. ©Tourisme @west-vlaanderen.be

Mais l'on s'égare... Oui, il existe plus photogénique. Zeebruges. Le deuxième plus grand port de Belgique est une complexe mosaïque de géants du fret commercial, de ferries, de navires de croisière, de bateaux de pêche, de remorqueurs et de yachts de luxe. A cela, on doit ajouter une base navale, l’écluse Pierre Vandamme qui est l’une des plus grandes du monde, le terminal gazier, le parc éolien et l’île aux sternes. En 75 minutes, une visite vous fera découvrir tout ça, tournis assuré !

Divisée en quatre "quartiers"

Depuis le point de vue de la croix des pêcheurs, le port et ses lumières continuelles. ©Tourisme @west-vlaanderen.be

On est pourtant loin d'en avoir fini avec les surprises. La cité côtière est historiquement divisée en quatre quartiers bien séparés par des voies et des infrastructures maritimes, activité portuaire oblige. Et quelle activité... "Le port ne dort jamais, les lumières y brillent quelle que soit l'heure", décrit Sofie Pieters, qui travaille en face, derrière la marina et non loin du quai des bateaux de croisière depuis plus de 20 ans. Ce découpage ne facilite pas les déplacements même si désormais des voies cyclables se mettent en place permettant de circuler bien plus rapidement qu'en voiture. Et surtout, il n'aide pas à l'orientation... "C'est vrai que ce n'est pas si facile de se repérer ici quand on ne connaît pas", s'amuse Sofie en nous voyant pointer d'un doigt triomphal la direction de la plage... là où commence l'arrière-pays.

Cette division géographique a aussi du bon : d'une part, elle ajoute une part d'insaisissable à ce port rattaché à Bruges et de l'autre, elle préserve la partie balnéaire de toute cette agitation d'acier et de filets.

Nostalgie et grand vent

Et si l'on file vers la plage, on y verra directement un élégant bâtiment : le Palace Hôtel qui abrite désormais une centaine d'appartements haut de gamme. Il fut érigé avec force luxe au début du XXe siècle pour accueillir principalement les riches Allemands avant leur traversée pour les Etats-Unis. Il toise désormais une digue à taille réduite en longueur comme en hauteur : les immeubles de béton semblent bien petits comparés aux autres tout le long de la côte. La longue plage est moins fréquentée que ses consoeurs. On y aperçoit au loin la série de grues de déchargement de la zone portuaire et des navires à l'horizon. S'en dégage une impression nostalgique... Réveillée par un cube rouge (le Bâtiment des bains); secouée par les nombreux kites, voiliers et planches à voile et délicieusement réchauffée par l'ambiance des nombreux restaurants réputés pour leurs spécialités de poisson.

La grande plage de Zeebruges et sa digue toute petite. A gauche, l'ancien Palace Hôtel dégage une impression de nostalgie. ©Tourisme @west-vlaanderen.be

Normal puisque Zeebruges, en tant que principal port de pêche du pays est appelée la capitale du poisson. Son imposante minque historique est d'ailleurs en passe d'être réaffectée. En 1993, la criée a déménagé dans l'arrière-port, pour des bâtiments plus fonctionnels.

Fini le parc à thème maritime

Le port de pêche de Zeebruges est toujours en pleine activité, même si la minque a été déplacée. ©marcwallican.be

Là où s'amarraient les bateaux de pêche a pris place la marina. Et dans les vastes hangars était installé un parc thématique maritime autour de la mer, la navigation, le poisson et la pêche... Innovant à ses débuts, ces animations pédagogiques et espaces interactifs n'attiraient plus vraiment. La période du Covid le vida définitivement de ses visiteurs de plus en plus rares et surtout de ses écoliers en semaine. "C'était le bon moment pour donner une nouvelle affectation à cette extraordinaire infrastructure", souligne Sofie Pieters, la directrice de ce lieu immense qui a pris un sacré bord à 180° ! Car de musée, il est en passe de devenir nouveau quartier : Seafront.

L.A. Woman !

Seafront, un nouvel espace de commerces, d'horeca et d'installations sportives s'est développé, Vismijnstraat 7. A la place du parc à thème maritime. ©DR

Dans les 20 000 m² de halls, ont pris place des installations sportives (escalade de bloc et fitness), des commerces (jolis concept stores, grande boutique du chocolatier C&J qui fait le bonheur des croisiéristes, arrivée prochaine d'un stock de seconde main Kringwinkel), des restaurants et coffee-shops. Port Bleu, vaste espace locatif pour l'événementiel complète l'ensemble.

Depuis un an, Seafront se fait zone expérimentale avec l'objectif à terme de créer un nouvel environnement dynamique entre port et ville. En attendant, c'est déjà bien agréable : l'endroit est idéalement situé entre deux points de vue : l'un sur le port industriel, depuis la croix des pêcheurs, l'autre sur le Zweedse Kaai. Le nouveau bâtiment du centre d'accueil touristique de l'autorité portuaire offre une immersion vidéo dans l'univers du port et un panorama depuis son rooftop.

Le bouche-à-oreille fonctionne à plein tube. "Les week-ends de beau temps, les terrasses, les restaurants et les boutiques sont remplis", décrit Sofie Pieters. De croisiéristes descendus des paquebots mais aussi de gens du coin ou des touristes des alentours. Qui profitent d'un coté de la promenade le long de l'ancien port de pêche ( St Georges Day Promenade) et de l'autre de l'offre shopping et pause terrasse (ou resto ou sport !) orientée Sud. Et sous le soleil, on peut vous dire que Seafront a des airs californiens ou d'East End londonien ! A Zeebruges, si la mer est partout, le spectaculaire l'est aussi... à qui sait le voir.

A voir, à faire

Visites : Quartier Seafront - Balade en bateau dans le port - Points de vue de la Croix des pêcheurs sur le port et celui du Zweedse Kaai - Les oeuvres de Beaufort : Brick farm et L’homme qui vit le bateau dans l’air - Icarus Surfclub - Lieux d’observation du port et de l'écluse Vandamme - Sur la digue, le Résidence Palace

Restos et cafés : Rooftop restaurant Njord ‘t Werftje (plus d’infos en néerlandais) Amuzee (plus d’infos en néerlandais) Tijdok (plus d’infos en néerlandais) Old Steamer

Shopping DOKS (magasin d’antiquités de Paul Degrande) - Engelrelst - Kaai 55