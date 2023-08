Ces terribles terrasses pour prendre l’air pendant les jours chauds

De l’eau

Les Terrasses de l’Ecluse. Ce restaurant compte parmi les plus prisés de la région. Il faut dire que l’endroit a de l’allure avec ses formes géométriques, de l’espace et une cuisine savoureuse. Conseil : réservez ! Chaussée de Liège 477, 5100 Jambes.

BLV Lake. C'est le petit nouveau de la restauration du lac de Genval, ce site magnifique entre Brabants wallon et flamand. Né l'été passé, le BLV Lake, se tout-en-un : apéro, finger food ou plats léchés et soirées dansantes. Un peu "M'as-tu vu peut-être" mais la déco est top, l'ambiance festive et la terrasse avec bar central et panorama, splendide. Ouvert midi et soir du jeudi au dimanche. Meerlaan 227, 3090 Overijse

Le Tri-Marrants. Situé au bord du lac de la Plate Taille, ce restaurant offre une vue panoramique et superbe sur l’eau. Cuisine bistronomique et durable. La terrasse a été classée parmi les plus belles de Belgique. Rue de Oupia 4/26440 Froidchapelle (Peruwelz)

À lire aussi

De l’ombre

Le Dolce La Hulpe, cet hôtel-spa et wellness est niché au coeur de la forêt de Soignes et vraiment le mot “pause” y prend tout son sens. On sait moins qu’on peut s’y installer en terrasse ouverte pour un lunch, un dîner ou juste un apéro au Bar Badian. Chaussée de Bruxelles 135, La Hulpe

Woodpecker Drohme. La villa historique du Pesage offre désormais un place-to-be au calme de la zone boisée de l’Hippodrome de Boitsfort. On prend place sur la grande terrasse verdoyante et exit Bruxelles, nous voilà dans un lieu hors du temps au charme particulier. Avec aussi brunch, musique live, afterwork et menu apéro au programme.. Chaussée de la Hulpe 53B-1180 Uccle

Le nouveau café-resto-musique de la Woodpecker Family à Drohme (Uccle). ©Woodpecker

Du panorama

Les 7 Meuses. Cet hôtel-restaurant offre un panorama tout simplement fabuleux sur la région et la rivière mais aussi des logements insolites (bulles, cabane perchée, sphère wellness, …). La cuisine est raffinée et on peut y boire un apéro sur la grande terrasse en hauteur mais donnant aussi de l’ombre. Sart à Soilles 27, 5170 Profondeville.

7 Meuses à Rivière. ©Photonews

Toit Restaurant. Cette belle adresse du Brabant wallon est devenue une valeur sûre pour l’atmosphère et la cuisine. La terrasse s’inspire du lounge made in Ibiza ! La vue, elle, est bucolique entre fermes et bosquets, on aime… Cocktails en afterwork, apéro avant d’aller manger une cuisine française et sarde, savoureuse, c’est tout gagné ! 481 Chaussée de Tubize (2e étage), 1420 Braine-l’Alleud

Yust. D’accord c’est un rooftop mais il vaut la visite au coucher du soleil à tout le moins. Cette terrasse est perchée au 7e étage du bâtiment Yust (installé aussi à Anvers) et dispense une vue époustouflante sur la gare ignée Calatrava et le nouvel éco-quartier de Liège-Guillemins. 3 € pour un soft, une dizaine d’euros pour un cocktail, et 12 € pour un burger. La clientèle y est jeune entre back-packers et liégeois ! Esplanade Simone Veil 2, 4000 Liège

De l’insolite

La Brasserie de l’aérodrome de Namur. Niché en plein cœur du Namurois dans une grande étendue de verdure, ce champ d’aviation datant de la Seconde Guerre mondiale est devenu, avec le temps, le repère des passionnés d’hélices. La Brasserie de l’Aérodrome de Namurvaut le détour pour sa cuisine conviviale et son décor atypique. En plus : vue spectaculaire sur les pistes, plaine de jeux, piste de pétanque et selfie-zone stratégique. Rue Capitaine Aviateur Jacquet 44, 5020 Namur.

Bagheera. La terrasse est à l’image de ce démesuré, classy et curieux restaurant-boîte installé en bordure du Bois de la Cambre. La déco penche vers les établissement branchés de la côte d’Azur en France, 60 couverts, des cocktails spéciaux et des soirées qui se terminent en dansant. Chaussée de Waterloo, 782 – 1180 Uccle.

La terrasse des Lilas. Ce bar à tapas à l’ambiance unanimement appréciée et bonne franquette est installée sur une péniche à Huy, transats, lampions et fin de soirée en musique. Quai Dautrebande, en face du numéro 8, Huy

Les Arches. C'est le bar de plein air (éphémère) attenant au Doctor Jack à Braine L'Alleud. Terrasse de 400 m² plein Sud, atmosphère enchanteuse et décalée façon Tomorrowland et haut lieu de soirées DJ à thèmes à partir de 18h. 3 clos Lamartine, Braine-l'Alleud.