Changer ses habitudes pour des repas plus variés: nos conseils pour y parvenir

Changer ses habitudes…

Or, comme dans le cadre d’un régime amaigrissant, il faudra changer pas mal de de ses automatismes : les habitudes alimentaires, le type de recettes donc la liste des courses, les lieux ou les filières de consommation même ! Sans compter qu’au début au moins, la préparation des repas demandera un peu plus de temps et d’adaptations. Mission impossible ? on s’est dit que si les entreprises spécialisées dans les box repas, comme les créatrices de recettes, (sur blog ou rassemblées dans un livre) savaient le faire, autant aller à la source en leur demandant conseil !

… Un casse-tête qu’on peut contourner

Babette est développeuse de recettes chez HelloFresh depuis juin 2022. Avec 5 autres collègues, elle cuisine bien sûr mais pas que : “Nous étudions les habitudes alimentaires en Belgique, telles que les préférences en matière de combinaisons de saveurs et d’ingrédients, nous recherchons les nouvelles tendances alimentaires et nous analysons minutieusement les commentaires des clients sur les raisons pour lesquelles une recette réussit et une autre non”.

Elle a déjà créé plus de 100 recettes dont celle du “Gratin de bœuf haché et purée d’épinards au menu… devenu un hit, les Belges aiment particulièrement les plats italiens et ceux au four”, explique-t-elle avec plaisir. Ses conseils ? D’abord de l’organisation ! “Choisissez un moment pour organiser la semaine, en tenant compte de la météo, comme de votre emploi du temps différent certains jours”. Pour sortir de sa liste de courses “habituelle”, elle décrit HelloFresh : “comme un livre de cuisine qui propose plus de 40 recettes par semaine”. Ce qui donne une autre approche des repas, faciles à réaliser, sans courses et avec 22 % de gaspillage alimentaire hebdomadaire en moyenne.

À lire aussi

Les astuces de Pascale Naessens qui a écrit deux best-sellers “Ma cuisine à 4 ingrédients” : se préparer sa propre liste d’ingrédients de base à avoir dans les placards qu’on aime et utiles pour les jours “sans”. Et faire simple ! Ses alliés : Curry vert et rouge et ras el hanout, “en ajoutant quelques cuillères à soupe de ces épices à des légumes, du poisson ou de la viande, vous obtenez un plat totalement différent : les couleurs deviennent plus belles et les odeurs plus fortes et savoureuses”. Et la notion du timing pour savoir quelle recette choisir (elle en propose de 5 à 25 minutes de temps de préparation).

Les newsletters hebdo ou le batchcooking

Pour avoir des idées qui changent, on pioche dans les contenus des blogueuses devenues “autrices culinaires” sur Instagram dont les ingrédients préférés sont les vôtres aussi. Parmi les Belges : Fouettmagic, propose des e-books gratuits de batchcooking, ses recettes sont pleines de couleurs, plats au four, fromages, à la hauteur de son enthousiasme de gourmande qui est aussi passé par des moments de doute.

Sophie Charlier anime son blog Tomate-Cerise depuis 2007 à travers des recettes qu’elle fait pour sa famille et en famille : tout est vrai, facile, sans injonctions, sans culpabilité… 1350 recettes testées et approuvées et 180 dossiers thématiques quand même !

Quant à Myriam Baya, son blog “La cuisine c’est simple” est devenu végé, s’est rassemblé en un beau livre et ses recettes sont pragmatiques, ses plats beaux, son discours intéressant. Et elle sait bien ce que cuisiner au quotidien veut dire aussi : elle est la développeuse des recettes des box repas du site belge et bio eFarmz ! Toutes ces passionnées belges proposent des newsletters. De quoi s’alimenter en idées nouvelles.