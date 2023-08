Le pollen d’abeille fait le gros buzz sur TikTok car il ferait grossir les seins ! Mais qu'en est-il réellement?

À lire aussi

Augmenter la taille de sa poitrine sans grossir de nulle part ailleurs et de façon naturelle, c’est le rêve de bien des femmes influencées par l’idéal féminin qui vend du fantasme ! Or, là, la méthode vantée par des millions d’internautes semble simple : une ou deux cuillères par jour de pollen et c’est parti, pour un prix entre 10 et 25€ les 250g selon la qualité du produit.

Vous voulez tester ? Le pollen a de toute façon plein d’avantages mais mieux vaut y aller mollo dans sa prise quotidienne : il est composé à 55 % de sucres et la surdose a des effets néfastes potentiels : réactions allergiques, problèmes de digestion, ballonnements, maux de ventre et créer des interactions allant à l’encontre d’autres traitements médicamenteux.

Il y a quoi dans le pollen ?

Considéré comme un superaliment par les nutritionnistes, il est riche en anti-oxydants, en protéines, en composants ayant un effet immunostimulant. Mais aussi en isoflavones, ou oestrogènes végétaux que l’on peut comparer à l’oestrogène. Une hormone sexuelle bien connue par les femmes : quand leur corps n’en produit plus, commence d’ailleurs le début de la ménopause. L’effet hormonal des phyto-oestrogènes est reconnu par la science. Le soja en est très riche et les compléments à base de cet aliment végétal est conseillé parfois aux personnes sujettes à des bouleversements hormonaux.

Ce qu’en dit la science

”De nombreux récepteurs d’œstrogène sont situés dans le tissu mammaire, et c’est peut-être pour cette raison que des femmes ont remarqué ces changements physiques avec la prise de suppléments de pollen d’abeille”, avance une naturopathe, Lisa Jung, interrogée par le HuffPost. Une docteure concède que l’exercice physique et une diète riche en phytoœstrogène “peut aider à maintenir des niveaux hormonaux qui sont optimaux”.

Des études animales portant sur les produits de la ruche ont aussi mis en évidence une action sur les récepteurs aux œstrogènes de certains de leurs composants, pouvant aller jusqu'à déclencher une puberté précoce chez les rats femelles.

Mais chez les femmes ? Aucun chercheur, aucune donnée scientifique ne fait de lien de cause à effet entre prise de pollen et prise de bonnet chez les femmes ! Ce que l’on sait c’est que “le taux d’oestrogène fluctuant a des effets secondaires variables d’une femme à l’autre. Au cours de leur cycle ou quand celles-ci prennent la pilule, certaines remarqueront que leurs seins sont douloureux ou plus gros ou les deux, d’autres pas du tout”, explique la Dre Buisse, gynécologue à Uccle.

La contre-vidéo qui défait l’infox

Elle aussi est devenue virale et vient d’un chirurgien anglais connu pour analyser scientifiquement les emballements des réseaux sociaux concernant le domaine médical. Selon lui, en prendre “ne fera pas augmenter vos boobies” (nichons en quelque sorte). Il explique que seuls les pics hormonaux lors des règles (quand les niveaux d’œstrogènes et de progestérone sont plus élevés dans l’organisme) sont le moyen naturel d’augmenter la taille des seins. Un effet limité dans le temps.

La gynécologue complète les dires du médecin instagrammeur. “Les contraceptifs oraux, l’hormonothérapie ou les effets secondaires des médicaments peuvent aussi avoir une action sur le volume de la poitrine par une prise de poids notamment”. Effectivement, il existe une 2e “méthode” : la prise de poids ! Les seins étant riche en récepteurs fixant le gras, “la prise de poids mène aussi la plupart des femmes à voir augmenter le volume de leur poitrine mais des cuisses, du ventre, des bras aussi”.

On doute que cette méthode fasse 79 millions de vues sur TikTok…