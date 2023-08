Rentrée scolaire: comment (re)cadrer les enfants et les déstresser en ce dernier week-end

À lire aussi

Mais tout ça est normal ! “C’est une réaction physiologique qui fait partie du mécanisme d’adaptation”, rassure Cathy Assenheim, neuro-psychologue clinicienne et auteure de best-sellers traitant beaucoup du stress. “Passer du mode congés au mode rentrée, cela chamboule l’organisme des enfants anxieux devant les nouveautés qui les attendent comme celui des parents qui entrent en hyper-sollicitation avec la reprise du rythme à imposer, les disputes, les cris qui en découlent, le stress des autres à gérer”.

Cela ne dépassera pas 10 à 15 jours : la machine humaine est bien faite, ce passage stressant est finalement le chemin vers de nouvelles habitudes qui seront intégrées. “Si les signes du stress persistent, au-delà des toutes premières semaines d’école, il est temps d’agir car il va se transformer alors en détresse et l’enfant n’aura plus accès aux compétences qu’il a acquises et aux stratégies d’adaptation. Il s’épuisera et se démotivera !”, alerte cependant Nathaie Vancraeyenest.

La première rentrée

Celle de l’enfant de 3 ans qui rentre à l’école est sans doute la plus difficile : “il est coupé de tous ses repères tant au niveau de l’espace que du temps et n’a pas encore la capacité de se référer à des expériences passées. Lui en redonner est indispensable à son sentiment de sécurité. Expliquez le déroulement de la journée, avec des détails : la récréation, le repas de midi, la sieste, une autre collation et puis l’heure des parents”, analyse encore la professionnelle de l’enfance. Et plus on sera précis (qui vient le chercher, quelle collation, quels endroits vont lui plaire, …), plus il sera rassuré.

Pour les plus grands, le retour à l’école ouvre aussi la porte aux interrogations plus existentielles. “Beaucoup d’enfants ne le formulent pas mais s’inquiètent de savoir s’ils sont à la hauteur des attentes des parents et des enseignants ? Etant donné que notre enseignement est tourné vers la performance, les points obtenus ont souvent plus d’importance que le contenu de l’apprentissage et le processus. Et nous avons tendance à renforcer ce stress de performance par des petites phrases du genre : “Travaille bien”, “Sois sage, écoute bien”, “Tiens-toi bien, fais un effort”. Peu de parents évoquent le plaisir d’apprendre et pourtant le moteur de la motivation est là”, conclut la coach scolaire.

Quant à Cathy Assenheim, elle rappelle les bienfaits du magnésium, même pour les enfants, à prendre matin et soir au repas.