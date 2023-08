Vous cherchez l'amour sur les applications de rencontres ? Voici comment se mettre idéalement en valeur

Plus de la moitié (55 %) des répondants regarde le visage de la personne en premier, 60 % préfèrent les photos de personnes se comportant de manière naturelle. Les utilisateurs préfèrent les photos de profil avec des animaux de compagnie (36 %), des photos de vacances (35 %) ou encore lorsque les personnes exposent leurs passions (45 %). Près de 2/3 recherchent des infos sur leurs matchs sur les réseaux sociaux.

Naturel

”Vous dévoilez vos intentions avec ce que vous montrez : vos vêtements, votre posture et vos expressions faciales. Les signaux ne sont pas toujours conscients, mais ils sont là”, explique Jasmin, photographe de Pepshot. “Les personnes qui recherchent une relation à long terme sont aussi beaucoup plus ouverts et vulnérables sur leurs photos”.

Visible

Choisir une bonne photo de profil vous montrant sous votre meilleur jour est essentiel. Même si la description jointe à son profil n’est pas du tout convaincante, la photo peut sauver l’affaire ! Et avec un sourire, on score encore plus : les chances de succès augmentent de 61 %.

Des centres d’intérêt

Les photos avec des animaux de compagnie (36 %), des photos de vacances (35 %) ou encore lorsque les personnes exposent leurs hobbies et passions (45 %) remportent le plus de suffrages. Les profils avec des chiens reçoivent plus de matchs et de messages.

Pas de controverse

Les opinions politiques ou religieuses exercent parfois une grande influence sur la personnalité et font de vous qui vous êtes. “Mieux vaut ne pas afficher celles-ci d’emblée dans votre photo de profil”, conseille le psychologue Markus Ernst. Vous en discuterez une fois le match établi.

Check

C’est le jeu : toutes vos photos, sur n’importe quel réseau social sont susceptibles d’être vues. Mieux vaut vérifier l’ensemble des posts et supprimer les éventuelles photos gênantes sur Facebook, Instagram.